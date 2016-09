Procès Wesphael: les photos du corps de Véronique Pirotton ont été diffusées (DIRECT)

Faits divers

Il avait fait le choix du silence. "Nous n’avons rien à cacher. La thèse que nous développons n’est pas une thèse nouvelle, mais j’ai attendu le moment pour le dire devant vous car il n’y avait aucune raison de le dire sur des plateaux de télé".

Hier, en fin de matinée, Me Jean-Philippe Mayence, tête de gondole de la défense de Bernard Wesphael, a précisé sa ligne de défense, à sa manière, celle d’un bulldozer. En une heure trente de lecture de son acte de défense, l’avocat carolo a précisé sa ligne et canardé à tout va, mettant en lumière les failles de l’accusation.

1. Haro sur la presse. La méthode était peut-être la bonne. Depuis des mois, Mes Mayence et Bauwens se sont fait discrets, laissant les coups pleuvoir. Ils ont répliqué hier. "La défense s’insurge depuis le premier jour du traitement tout à fait particulier de cette affaire", a lancé Me Mayence. "Le risque que des membres du jury puissent être influencés est évident."

2. La "qualification hâtive" d’assassinat. Pour Me Mayence : "On peut se demander pourquoi M. Wesphael a été placé sous mandat d’arrêt pour assassinat alors que les causes de la mort étaient inconnues. Les résultats de l’autopsie ne sont tombés que le 2 novembre. Ça a posé à la défense des problèmes extrêmes."

3. La personnalité de Bernard Wesphael. L’objectif de la défense est de montrer que leur client est un "pacifiste", qui veut "éviter les conflits". Pour appuyer ceci, Me Mayence cite un enquêteur, mais aussi Victor, le fils de la victime, qui, rapporte l’enquête, "n’a jamais mentionné de violence de Bernard Wesphael envers Véronique (Pirotton)". "Bernard Wesphael n’a jamais eu de comportement violent, malgré les agressions de la part de la victime", soulève l’avocat, mettant clairement en cause le rôle de la victime.

4. Il attaque la victime. Pour arriver à ses fins, la défense n’a pas hésité à remettre en question la probité et la mentalité de Véronique Pirotton. Et notamment son "caractère agressif tout à fait particulier quand elle est en imprégnation alcoolique, même son fils le reconnaît", soulève Me Mayence. Celui-ci rappelle également un épisode douloureux où elle avait dû être "menottée par les policiers", car elle "donnait des coups de pied partout". Pour le pénaliste, "Mme Pirotton devenait agressive et violente sous alcool, cet élément est acquis au débat". Le dossier révèle aussi qu’elle s’était fait de nombreuses "fractures ou blessures en tombant toute seule", et qu’elle "a tenté de se suicider à sept ou huit reprises, dont une quelques semaines avant les faits." La charge est terrible pour la partie civile.

5. Le personnage d’Oswald D. Le rôle du mystérieux psychologue, ancien compagnon et amant de Véronique Pirotton durant sa vie conjugale avec Bernard Wesphael, est interrogé par la défense. Celui-ci est attaqué pour ses "manipulations". Il est également soupçonné par la défense d’avoir eu des relations avec deux autres femmes, en même temps que celle qu’il entretenait avec Véronique Pirotton ! Toujours agressive, la défense de Bernard Wesphael affirme qu’Oswald D. gardait Véronique "sous son emprise". Attaquer Oswald D. est une priorité pour la défense, car l’enregistrement de la conversation téléphonique entre le psychologue et Véronique Pirotton, la veille du drame, est une pièce maîtresse de l’accusation.

6. Décrédibiliser l’expert psychiatre. L’expertise du professeur Hans Hellebuyck avait fait sensation dans la presse, quand il avait souligné la "capacité extraordinaire à mentir" de Bernard Wesphael, au terme d’un entretien d’une heure à la prison de Bruges. Après une longue démonstration, Me Mayence a fustigé "l’absence totale de rigueur intellectuelle" de l’expert et critiqué son "manque de sérieux".

7. Mettre en avant la contre-expertise. Accompagnée d’une conférence de presse à sa publication, en 2014, la contre-expertise demandée par la défense et confiée à l’expert en toxicologie Jan Tytgat concluait à l’éventualité d’un décès par interaction alcool-médicament. De plus, le foie de la victime faisait plus de 1.900 grammes, contre 1.200 à 1.300 d’ordinaire, "pas un détail à ignorer, ça peut donner un trouble majeur cardiaque", relève Me Mayence. "L’hypothèse d’un décès par cause d’imprégnation alcoolo-médicamenteuse est plus que plausible, même probable. Pour la défense, il n’y a pas le moindre doute quand tous les signes appuient une hypothèse." La balle est dans le camp de l’accusation.

Suivez le procès minute par minute avec notre envoyé spécial Julien Balboni