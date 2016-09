Procès Wesphael: sept hommes et cinq femmes pour juger l'ex-député wallon qui se dit "soulagé"

Faits divers

Sept hommes et cinq femmes ont été tirés au sort jeudi matin pour composer le jury du procès de Bernard Wesphael devant les assises du Hainaut.

Cinq jurés suppléants assisteront également aux débats. La composition du jury a duré plus de deux heures, quelque 200 candidats jurés ayant été convoqués.

Au total, l'urne contenait les noms de 60 femmes et 43 hommes. Parmi eux, sept hommes et cinq femmes ont été tirés au sort par le président de la cour, Philippe Morandini et devront se prononcer sur la culpabilité de l'accusé. Cinq jurés suppléants ont également été désignés, quatre femmes et un homme.

Avant le tirage au sort, le président, qui en est à sa 26e cour d'assises, a rappelé aux médias l'interdiction de l'usage du gsm et des ordinateurs portables dans la salle d'audience. La même règle est de vigueur pour la salle où est retransmise le procès.





Un soulagement

"Je suis soulagé", a-t-il déclaré à la presse à sa sortie de la cour de Justice de Mons, où se tenait jeudi matin le tirage au sort du jury.

"Je suis soulagé; ça fait deux ans que j'attends, deux ans qu'on dit des choses. Je vais enfin pouvoir m'exprimer", a déclaré Bernard Wesphael.





Me Mayence "écœuré" par le développement médiatique du dossier

Me Jean-Philippe Mayence, avocat de Bernard Wesphael, s'est dit "écœuré" du développement médiatique de l'affaire. "C'est un scandale", a-t-il ajouté à l'issue de l'audience. L'avocat de l'ex-député wallon évoquait entre autres la diffusion mercredi soir par RTL-TVi d'une conversation entre Véronique Pirotton et son ex-compagnon, O.D., mais également le traitement médiatique de ce dossier dans son ensemble. "Je pense qu'il y a une perte réelle de la manière dont les choses doivent se faire."

"Je me demande comment on va encore trouver des jurés vierges. Mais c'est votre déontologie."





La famille de Véronique Pirotton souhaite connaître la vérité

Parties civiles au procès , les proches de Véronique Pirotton étaient présents dans la salle d'audience. Après près de trois ans d'attente, la famille de la victime souhaite enfin connaître la vérité sur les événements. Leur avocat, Diego Smessaerts, a trouvé ses clients relativement sereins pour ce premier jour du procès consacré au tirage au sort du jury. "On verra lundi quand on rentrera dans le vif du sujet mais nous espérons avoir des débats sereins et connaître enfin la vérité. Pour nous, les choses sont plutôt claires et on verra si, dans trois semaines, le jury pense la même chose que nous", a commenté l'avocat. Pour la famille de Véronique Pirotton, celle-ci ne s'est pas suicidée dans la chambre d'hôtel qu'elle avait louée sur la côte belge.

Au nom de la famille, le cousin de Véronique Pirotton, Bernard Sohet, s'est exprimé devant la presse. "Pour nous, cela fait trois ans que nous attendons la vérité et que les choses soient dites lors de ce procès afin de savoir ce qui s'est réellement passé ce soir-là à Ostende". Trop émue, la sœur de Véronique Pirotton n'a pas souhaité s'exprimer.





Durant toute la durée du procès, c’est notre journaliste spécialiste Julien Balboni qui couvrira les audiences chaque jour pour votre quotidien préféré !