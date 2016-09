Procès Wesphael: "Véronique a été salie ces trois dernières années"

Faits divers

Nadine Pirotton s’est réveillée à 4 h, la nuit de jeudi à vendredi. Impossible de se rendormir. Alors, elle a couché sur le papier les quelques mots qui lui venaient. "Monsieur Mayence est indigné que l’on fasse soi disant le procès avant le procès. Mais nous aussi sommes indignés de voir comment ma sœur a été salie durant ces trois dernières années. Elle mérite haut et fort que l’on redore son image. Ils ne se sont pas gênés de parler d’elle comme si c’était une dépressive, dépravée, alcoolique." Voici les premiers mots, il y en a pour cinq pages qui s’achèvent comme une tentative de réconciliation: "Je comprends que ses amis (ceux de M. Wesphael, NdlR) le défendent. Ils ont probablement la conviction que l’homme qu’ils connaissent n’est pas responsable d’un tel acte. Mais nous défendons notre famille qui est maintenant bien vide."

Trois des quatre proches de Véronique Pirotton se sont réunis vendredi, comme pour une veillée d’armes. Il y avait Nadine Pirotton, Bernard Sohet, cousin de Véronique et parrain de son fils Victor, ainsi qu’Elise Goffin, la tante de la victime. Pendant une heure, ils se sont remémorés les trois années qui viennent de s’écouler. Ils ont souri, ri parfois, tenté de faire chuter la pression qui était forcément à son comble, à quelques heures du début du procès. Ils ont mis en suspens leurs activités d’institutrice et de guide et enseignant en histoire de l’art, loué un pied-à-terre à Mons. "Nadine serait contente de nous voir comme ça. On se stimule, on s’encourage. On le fait pour Véro et Victor", lance Nadine.

Bernard, lui, combat son stress par l’humour et le second degré, toujours porté en bandoulière. "Mes souvenirs de Véro, c’est beaucoup de rigolade, de confidence, d’énergie. On ne se laissera pas faire, on va contrecarrer les bêtises qu’on peut lire", fait-il savoir.

Elise Goffin regrette pour sa part d’avoir "appris tant de choses par les médias. Notamment la libération de Bernard Wesphael." Tous les trois attendent aujourd’hui une seule chose: la fin de tout ça. "Trois ans, c’est long. On aurait souhaité que ce soit plus rapide. Mais notre deuil sera fait quand le procès sera fini", explique Bernard. Celui-ci se rappelle les premiers mois, les plus durs. "Pendant que les médias parlaient de tout ça, c’était difficile. Chaque fois, on disait ‘ouf’, pensant que ça se calmerait, que l’on pourrait reprendre une vie normale. Et ça repartait", poursuit-il.

Tous savent bien que les semaines à venir seront dures à vivre. "On va entendre des choses… On va nous dire que Véronique était dépravée… Moi je veux entendre la vérité, c’est tout", explique Nadine.

Persuadés de la culpabilité de l’accusé, ils attendent maintenant "le soulagement, dans trois semaines".

Me Tom Bauwens, avocat de la défense, n’a pas voulu s’exprimer à la suite de notre demande d’entretien.