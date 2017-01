Produites à partir de manipulations chimiques destinées à imiter l’effet des drogues dites classiques (cannabis, héroïne, etc.), les drogues de synthèse connaissent, hélas, un succès phénoménal auprès de nos jeunes. Ces substances psychoactives qui ne cessent d’évoluer dans leur contenu pour ne pas figurer sur la liste des produits interdits chez nous, provoquent pourtant les mêmes ravages que les autres drogues.

Fabriquées en Chine ou en Inde, elles arrivent sur notre territoire par voie postale. Et les colis de ce type ne cessent d’augmenter.

À tel point que la police fédérale tire la sonnette d’alarme face au fléau de ce phénomène surnommé le "trafic 2.0" par le commissaire Michel Bruneau.

Le spécialiste de la section drogues nous explique comment ces dealers atteignent désormais directement leurs cibles, sans même devoir passer par des intermédiaires.

"Le public visé est jeune et festif. Les produits concernés font l’objet d’un marketing étudié et se présentent sous la forme de sels de bain, pots pourris ou autres. Leur identification par les services de police n’en est naturellement pas facilitée. En ce qui concerne les auteurs, l’on peut remarquer que ce type de business dénote des codes bien établis du trafic de stupéfiants. L’on peut même affirmer que les structures d’un tel marché sont amenées à évoluer. Le dealer peut quasi opérer de son salon, les intermédiaires disparaissent, l’on se trouve quasi face à une relation producteur-client, l’argent en liquide n’est plus nécessaire".

Précisant ne pas connaître l’ampleur véritable de la consommation de ces produits sur notre territoire, le spécialiste de la police fédérale indique que les contrôles aux douanes démontrent une augmentation sans précédent de l’envoi de colis contenant ces drogues de synthèse.

"En Belgique, les douanes organisent régulièrement des opérations de contrôle sur le vecteur postal. Et le résultat est systématiquement le même : des centaines de missives positives à la drogue détectées lors de chaque opération. Tous les produits sont concernés mais il est de moins en moins rare de retrouver ces substances, substances destinées à toute la planète. La surveillance du Net est un défi immense et l’ampleur du phénomène certainement sous estimée. Le marché des drogues en Europe pèse plus de 20 milliards d’euros et le trafic 2.0 est en marche", regrette le commissaire Bruneau.