Si, hélas, de nombreux automobilistes utilisent encore leur GSM au volant, ils ne sont pas les seuls à commettre cette infraction en conduisant.

Certains chauffeurs de bus n’hésitent pas à faire de même alors qu’ils portent la responsabilité du transport de nombreux passagers. Pas question bien sûr qu’ils échappent à la loi.

Preuve en est le nombre de procès-verbaux dressés à leur encontre en 2015. Pas moins de 458 P-V! C’est ce qui ressort d’une réponse à une question parlementaire posée au ministre de l’Intérieur Jan Jambon.

La même année , seuls trois conducteurs de tram ont été verbalisés pour la même infraction.

Pour ce qui est des chauffeurs de véhicules agricoles, pas moins de 401 procès-verbaux ont été dressés, toujours pour utilisation d’un GSM au volant.

Les conducteurs de deux roues n’ont pas non plus échappé aux sanctions. 84 P-V ont été dressés pour des utilisateurs de motos et 615 pour des cyclistes.

Enfin, du côté des chauffeurs de poids lourds, pas moins de 6.787 infractions du genre ont été constatées, toujours sur l’année 2015.