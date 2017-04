Nous étions présents, le matin du 16 janvier 1988, un samedi glacial, au pied du building, quand fut trouvé le corps de la petite Sandra. Nous avons le souvenir du juge d’instruction Pignolet. Son regard devant le cadavre d’enfant. Son scepticisme quand on voulait lui faire gober que la petite était tombée toute seule du 11ème.

Ce qui choque souvent le journaliste, c’est l’impact des drames. Il y a des affaires qui captent le public. D’autres qui passent et qu’on oublie. Sandra faisait parties de celles-ci. De la même façon que la disparition de la petite Loubna Benaïssa n’a intéressé qu’après des années et uniquement grâce à l’affaire Dutroux, et celle du jeune Simon Lembi a eu droit à l’indifférence totale et n’a non plus jamais été élucidée. La mort de Sandra Gallemaers subissait le même sort de l’indifférence médiatique.

C’est contre cette indifférence qu’en 2001 nous publions cet article sous le titre "Je m’appelais Sandra et je n’avais pas deux ans". Par audace journalistique, nous nous mettions à la place de Sandra, morte treize ans plus tôt. Dans ce papier, Sandra s’interrogeait : "Qui pense encore à moi ? Je m’appelais Sandra et si rien ne m’était arrivé, j’aurais 14 ans, j’irais à l’école, je ferais de mon mieux pour bien apprendre, j’aurais des copines, un petit copain peut-être, j’inviterais tout le monde à mon anniversaire au mois d’août. Je n’ai jamais eu tout ça, j’ai été assassinée."

(...)

