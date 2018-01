Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a poursuivi mardi l’examen du dossier dit "Capitalium", lourd de 15 cartons qui retracent l’histoire d’une escroquerie sortant de l’ordinaire. La femme d’affaires Véronique Van Acker, qui ne le nie plus aujourd’hui, a fondé plusieurs sociétés pour proposer de 2002 à 2010 des produits financiers performants à des clients en quête d’investissements à haut rendement.

Parmi ces clients figurent des noms connus comme les anciens footballeurs professionnels Luigi Pieroni et Mbo Mpenza. Comme d’autres particuliers qui se sont laissés séduire par les promesses de Véronique Van Acker, ils ont perdu l’entièreté des sommes investies. Au total, l’escroquerie porte sur plus de 7,2 millions d’euros ! En réalité, l’argent confié par les clients n’était pas placé : il servait à payer le fonctionnement des sociétés Capitalium Europe, Capitalium SPRL, Capitalium Consult ou encore Capitalium International, finançait le train de vie luxueux de Véronique Van Acker, et permettait parfois de rembourser des intérêts à certains clients plus pressés ou méfiants.

Mardi à l’audience , la substitut Magali Raes a expliqué qu’un expert s’était penché sur le "circuit de l’argent" dans les multiples sociétés du groupe Capitalium. Le spécialiste a déterminé que seuls 185.000 euros avaient été placés, et le fonctionnement des sociétés (rémunérations, frais, etc.) a coûté 2,6 millions d’euros. Près de 850.000 euros semblent avoir été utilisés par Véronique Van Acker pour des dépenses personnelles, 932.000 euros ont été retirés en cash, et des chèques ont été émis pour 340.000 euros.

Mais un peu plus d’un million d’euros versés par les clients se sont volatilisés sans laisser la moindre trace. Malgré le travail minutieux de l’expert, rien dans le dossier ne permet de savoir où est partie cette somme plutôt rondelette…

Véronique Van Acker, lors de la première audience, a nié avoir caché de l’argent et a expliqué qu’elle était aujourd’hui sans le sou… Disant comprendre l’amertume des victimes, qui ont sans doute réalisé qu’elles avaient fort peu de chance de récupérer leurs économies, la substitut a requis quatre ans d’emprisonnement contre la principale prévenue.

Sept co-prévenus, pour une bonne part des administrateurs qui affirment n’avoir jamais été mis au courant des magouilles des sociétés où ils n’étaient que des hommes de paille, risquent de 30 à 6 mois de prison. Le ministère public estime qu’ils ont participé au système en évitant de révéler les coulisses de l’escroquerie. Une journée entière, le 13 février prochain, est réservée pour les plaidoiries des avocats de la défense.