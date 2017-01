C’est une nouvelle affaire relativement embarrassante à laquelle doit faire face la zone de police Bruxelles Capitale / Ixelles. Après les policiers retrouvés bourrés au café lors du "week-end sans alcool au volant" et alors qu’ils étaient en service (La DH du 16 janvier), voici les policiers qui se seraient grillés en tentant de racketter - sans succès - un commerçant de la chaussée d’Anvers "pour un poulet rôti" !

Cette enquête est dans les mains du parquet de Bruxelles où elle en est au stade d’information judiciaire. Selon nos informations, elle a démarré "suite à la rédaction d’un rapport en interne" au sujet de deux inspecteurs - un homme et une femme - qui travaillent - ou travaillaient - au sein du commissariat de la 7e division, situé rue Nicolay.

Le contenu précis de ce rapport ne nous a évidemment pas été communiqué, mais ce que l’on sait, c’est que les intéressés seraient notamment suspectés - selon plusieurs sources - "d’avoir mangé ou s’être accaparé de la nourriture ici et là dans des restaurants et des commerces de la chaussée d’Anvers aux frais de la princesse" en échange d’une éventuelle contrepartie ou non, cela restant à déterminer.

Pour l’heure, on ne peut donc que se demander s’il n’est pas également question, au-delà de ces présumés faits de racket, d’une certaine forme de corruption active dans le chef des policiers.

Une source proche de l’enquête résume, quant à elle, la nature de leurs agissements comme suit : "Ils rentraient chez les commerçants, consommaient et repartaient sans payer en disant ‘au revoir’ comme si de rien n’était, comme si c’était normal."

Et de préciser : "Si personne n’avait jusqu’ici rien dit, c’était par peur de représailles de leur part. Mais un commerçant, chez qui les deux policiers avaient leurs habitudes depuis le temps de son prédécesseur, a fini par les dénoncer auprès d’un de leur collègue. Cette présumée victime a expliqué qu’elle essuyait une pluie de procès-verbaux de leur part parce qu’elle avait osé refuser de leur donner un poulet rôti, elle qui leur avait déjà donné de temps à autre, comme son prédécesseur, des jus d’orange pressée." La DH a tenté de faire parler les multiples commerçants de la chaussée d’Anvers potentiellement concernés par cette incroyable affaire mais aucun n’a accepté de se confier. Motif invoqué ? "On a déjà eu assez d’ennuis. Nous avons déjà été interrogés par la police. C’est chez eux qu’il faut vous renseigner. Nous, on ne dira rien tant que l’enquête n’est pas clôturée"...

Renseignements pris auprès de la zone de police concernée, sa porte-parole, Ilse Van de Keere, nous a indiqué par la voix d’un communiqué de presse : "Deux policiers de la zone de Bruxelles Capitale Ixelles font l’objet d’un dossier judiciaire. De plus, une enquête disciplinaire est en cours. Une proposition de mesure d’ordre a été signifiée aux deux policiers. Étant le délai légal à respecter dans le cadre d’une telle procédure, cette mesure prendra cours après l’expiration de ce délai qui est de sept jours ouvrables. Étant donné le fait que des enquêtes officielles sont en cours et afin de ne pas nuire à celles-ci nous ne pouvons fournir de plus amples informations."

Également contactée, la porte-parole du parquet de Bruxelles, Ine Van Wymersch confirme uniquement l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre des deux policiers et ne souhaite pas faire davantage de commentaires "pour ne pas nuire à l’enquête."