Kamal Aharchi, né à Uccle en juillet 1981, est décédé le 31 janvier dernier en Syrie, dans la région d’Alep.

La nouvelle de la mort d’un certain Abu Jinan al-Belgiki a été relayée en Turquie puis diffusée par le djihadologue flamand Pieter Van Ostaeyen, accompagnée d’une photo. Il aurait été tué par un sniper d’un groupe dissident syrien.

L’homme a été identifié sur photo et via des posts facebook de sa famille comme étant Kamal Aharchi. Cet homme avait été condamné à cinq ans de prison par défaut par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 6 novembre 2015. Il était parti très tôt faire le djihad, le 13 avril 2013, depuis l’aéroport de Schipol vers Antalya. Il était accompagné notamment de Soufiane Alilou, djihadiste belge revenu au pays et actuellement incarcéré. Il s’agit d’un des fils de la célèbre Fatima Aberkan, condamnée à 15 ans de prison comme dirigeante d’organisation terroriste.

Selon le jugement qui l’a condamné à Bruxelles, Kamal Aharchi se serait radicalisé en 2010 et aurait vite montré son désir de partir en Syrie avec sa famille.

Arrivé sur place, il a rejoint le groupe Jabhat al Nusra, où il a été pris en photo en compagnie d’un autre fils de Fatima Aberkan, Abdelmouneïm Lachiri, ancien émir décédé en 2014.

Lors du procès, A., le frère jumeau de Kamal Aharchi, a été condamné à quatre ans de prison dont 40 mois ferme. Il avait juré à l’audience être parti en Syrie pour convaincre son frère de revenir en Belgique. Il n’avait passé que quelques mois au Sham, mais il n’a pas été cru. Il est toujours incarcéré aujourd’hui.

Les jumeaux ont pour particularité d’avoir tous deux fait partie de l’équipe nationale belge de futsal. Leurs exploits sportifs avaient été longuement chroniqués, notamment dans La DH.