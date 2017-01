Manuel R. L., un Liégeois né en 1990, a été maintenu en détention, hier, par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay (Haute-Loire). Son histoire, décrite devant le tribunal, est à peine croyable.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’homme circule dans le centre au volant de son combi Volkswagen rouge. Il revient de vacances en Suisse avec sa compagne et se trouve sur la route du Portugal. Là, il prend une rue à contresens, sous les yeux d’une patrouille de police. Dans la course-poursuite, le combi percute la voiture de police et parvient à la semer. Le chauffeur finit par s’arrêter sur le bord de la route. Le couple sort, traverse un bois, à la recherche d’un abri pour passer la nuit, malgré le froid. Au petit matin, ils entrent dans un petit village et se réchauffent dans un café. C’est là qu’ils sont interpellés par les gendarmes qui ont sorti les grands moyens.

Pourquoi de tels moyens ? Parce que, ont révélé les magistrats, hier, les gendarmes ont découvert un document avec quelques mots sur le djihad, dans le combi Volkswagen. Les enquêteurs ont obtenu le nom de Manuel L. R., contacté leurs homologues belges. Et ceux-ci ont confirmé que ce nom était lié à des faits de radicalisation, même si aucun dossier terrorisme n’est ouvert à son nom, ce que constate le parquet fédéral.

Lundi, raconte L’Éveil de la Haute Loire, Manuel. L. R. a éclaté de rire quand on lui a parlé de radicalisation. "Vous prenez ça trop au sérieux. J’ai de contact avec aucun groupe mais je ne vois pas de danger à se fortifier l’esprit." L’homme a consenti avoir pensé faire le djihad en Syrie il y a quelques années, "juste pour mourir. Je n’y suis pas allé et je ne compte pas y aller, j’y pensais juste pour mettre fin à ma souffrance." Il a expliqué avoir fui la police par "phobie".

Selon une source judiciaire belge, Manuel L. R. est connu pour son passé psychiatrique. Le parquet du Puy-en-Velay a requis 5 mois de prison ferme. Le jeune homme est maintenu en détention en attendant le prononcé de son jugement, le 20 février. Le combi a été saisi.