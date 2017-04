Son surnom est Rambo. Les psychologues qui l’ont rencontré décrivent ses "traits psychopathiques et paranoïdes", un homme "sans empathie, que la loi de la jungle et son bon plaisir président". Sebti Ghoniat, de nationalité algérienne et en séjour illégal, était jugé hier à Bruxelles pour viol, attentat à la pudeur, délits liés aux stupéfiants, séquestration et pédopornographie. Le parquet a requis une peine de six ans de prison à l’encontre de cet homme déjà condamné à deux ans de prison par la cour d’appel, en 2013, pour des affaires de mœurs.

Rambo est soupçonné d’avoir détourné toute une série de jeunes mineures fugueuses de l’IPPJ. Onze jeunes filles figurent au dossier. Mais, selon le ministère public, "clairement, il y a d’autres filles qui n’ont pas été entendues. Non, on n’a pas tout trouvé", tance la substitut du procureur en répondant à Me Nathalie Ginot, l’avocat de Sebti Ghoniat.

C’est à l’été 2016 que l’homme est interpellé, après la dénonciation d’une des jeunes victimes présumées. L’enquête a mis en lumière l’étonnant ballet de jeunes filles qui défilaient dans la maison du prévenu, rue Ulens, à Molenbeek.

