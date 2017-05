L'homme qui a porté lundi matin un coup de couteau à Raoul Hedebouw est âgé de 62 ans, s'exprime en turc et habite à Liège.

Il n'est pas connu du parquet mais avait bénéficié d'une suspension du prononcé pour coups et blessures et rébellion vis-à-vis d'un policier par le tribunal correctionnel d'Anvers en 2010. Il n'a pas encore été entendu de manière formelle, indique le parquet de Liège. Il le sera mardi. Un mandat d'arrêt a été requis à son encontre pour coups et blessures volontaires envers un député et pour port d'arme sur la voie publique sans motif légitime.

Le parquet a fait une demande d'expertise psychologique et psychiatrique de l'homme, qui a été retrouvé en possession d'une bombe lacrymogène, d'un petit couteau de cuisine et de divers tracts. Sur un de ceux-ci, tâché de sang, on peut lire que l'agresseur reproche au porte-parole du PTB de ne pas l'avoir contacté l'année passée alors qu'il le lui avait demandé. Il y traite Raoul Hedebouw de "Monsieur charlatan, bla bla, imposteur, super profiteur". Dans ce document, il demande également au député de "poser une question au ministère des industries de la justice (sic) parce que l'argent d'abord pour le peuple (sic)".

A priori, il ne s'agirait pas d'un déséquilibré bien que les tracts retrouvés sur lui témoignent d'une certaine agitation.

S'il s'agit d'une agression politique, le suspect risque 4 ans de prison. Si tel n'est pas le cas, il encourt une peine de 2 ans, précise le parquet.

L'homme a pu s'avancer sans problème derrière le député PTB et lui asséner un coup de couteau dans le haut de la jambe alors qu'il s'apprêtait à prononcer son discours du 1er mai place Saint-Paul à Liège. M. Hedebouw a été soigné dans les bâtiments proches de la FGTB, a prononcé son discours normalement et a ensuite été conduit aux urgences. L'agresseur a été blessé lors de son arrestation et a été conduit, lui aussi, aux urgences.

Le porte-parole du PTB a porté plainte contre lui.

Raoul Hedebouw agressé à Liège : "J'ai pris un coup de couteau dans la jambe"

Le porte-parole du PTB (Parti du travail de Belgique) et député fédéral a été blessé superficiellement à la jambe. L'agresseur, un homme seul entre 40 et 50 ans, a été interpellé par les forces de l'ordre, a constaté l'agence Belga sur place. Il doit être transféré au parquet de Liège.

L'individu, armé d'un couteau et de gaz lacrymogène, s'est jeté sur Raoul Hedebouw alors que celui-ci allait monter sur scène. Lors de son interpellation, il a notamment crié: "le PTB, ce sont des idiots".

Raoul Hedebouw a rapidement été mis à l'abri et a été examiné par les services de secours avant de finalement entamer son discours aux alentours de 11h30.

"Je vous rassure, je vais bien, a affirmé Raoul Hedebouw. J'ai pris un coup de couteau dans la jambe. Après mon speech, j'irai à l'hôpital et je vous rejoindrai. Il en faudra plus pour nous faire taire."

"C'est la première fois que je suis agressé. Je vais bien... je ne connais pas les motivations de l'agresseur. Mais ce n'est pas une agression qui va nous intimider", a ajouté Raoul Hedebouw avant de monter dans une ambulance.

Commentant l'agression, le Premier ministre Charles Michel a, depuis Court-Saint-Etienne, où son parti, le MR, fêtait le Premier mai, déclaré: "Nous nous battons sur le terrain des idées. Nous condamnons toute forme de violence et souhaitons à Raoul Hedebouw un bon rétablissement."