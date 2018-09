Que s’est-il passé dans au café « Les Dsiettes », un café situé le long de la chaussée de Charleroi à Vitrival (Fosses-la-Ville) ?

L’enquête est toujours en cours mais, si le motif de la rixe reste inconnu, l’identité des protagonistes, elle, est désormais connue. Vendredi, vers 23h30, une rixe éclate entre le gérant de l’établissement, Ehran M., une personne d’une quarantaine d’années, bien connue de la Justice, et un consommateur, Raphaël Warnant, un habitant de Bioul âgé de 34 ans. Pour un motif que l’enquête policière devra déterminer, le gérant aurait porté deux coups de poignard en direction de la victime, l’atteignant à l’oreille gauche et dans la région thoracique gauche.

Les secours sont directement avisés et un des consommateurs présents court jusqu’au domicile, distant d’une centaine de mètres à peine, du Dr Gaëtan de Bilberling, médecin urgentiste d’une part et bourgmestre de Fosses-la-Ville de l’autre. Il arrive sur place en même temps que les secours des pompiers du Val de Sambre et sera suivi d’un SMUR de la clinique d’Auvelais.

Une réanimation sera bien tentée mais en vain, les dégâts de la région cardio-thoracique étant bien trop importants ! Raphaël Warnant était en couple, n’avait pas d’enfant et menait, selon un de ses amis, une vie apparemment sans histoires. L’ami en question ignorait pourquoi Raphaël se trouvait au café « Les Dsiettes » vendredi ! Aux dernières informations, à aborder avec les réserves d’usage, Ehran M. serait toujours en fuite ! Les scellés d’usage ont bien entendu été placés sur le café.

Il avait volé la Mercedes d’Albert Cougnet

Le principal suspect Ehran Murat est loin d’être un enfant de chœur

C’est peu dire qu’Ehran Murat est bien connu de la justice. En 2002, il a été condamné aux assises de Namur pour avoir fourni à son ami David Orlando, dit Charly, le 357 Magnum que ce dernier avait utilisé pour abattre froidement l’adjudant de gendarmerie Primo Pauletig lors des Fêtes de Wallonie le 18 septembre 2000.

La cour l’avait condamné à trois ans de prison. La même année, il avait été condamné devant le tribunal correctionnel de Namur à 18 mois de prison ferme pour le braquage de la poste de Moignelée en juillet 1996 ainsi que pour le vol trois mois plus tard de la Mercedes d’Alain Soreil, mieux connu à l’époque des faits sous le pseudonyme d’Albert Cougnet, vedette de la radio et de la télé qui produisait à Auvelais.

Pour l’anecdote, le braquage de la poste lui avait rapporté, ainsi qu’à son complice, la coquette somme de 17.000 €,… en timbres postes et en billets de loterie, découverts dans la chambre de sa petite amie de l’époque. C’est encore elle qui le perdra avec la Mercedes puisque c’est son portable retrouvé dans l’auto qui permettra aux enquêteurs de faire le lien avec Ehran Murat.