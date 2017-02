En novembre dernier, Willy Huart découvrait que son père Raymond, 96 ans, avait été victime d’un détournement de fonds savamment orchestré par une aide-soignante de la maison de repos au sein de laquelle il réside. Au total, 50.000 euros ont été prélevés sur son compte bancaire grâce à la falsification de signatures et le vol de virements postaux.

La supercherie avait été détectée et signalée à la victime et à son fils par les services fraude de Belfius et de bpost. Depuis, une plainte a été déposée et le service d’enquêtes et de recherches de la zone de police des Hauts-Pays continue les investigations. S’il a confié le dossier aux services de police et à la justice, Willy Huart ne compte pas se croiser les bras.

Il a récemment obtenu de rencontrer la direction de la maison de repos La Bienvenue. "Le rendez-vous a été pris de ma propre initiative. Je considère pourtant que c’était à la direction de me contacter pour tirer cela au clair", s’étonne-t-il. "Il y a une volonté de leur part de ne pas communiquer, d’enterrer l’affaire. J’attendais tout autre chose de cette réunion."

Et d’ajouter : "La meilleure des attitudes aurait été de venir vers moi afin de savoir comment arranger les choses, si une collaboration était possible. Jusqu’à présent, aucune action ne semble avoir été entreprise pour nettoyer les doutes qui planent sur le personnel. Il m’est d’ailleurs revenu qu’il a été réuni et qu’il leur a été demandé de rester soudé. Selon moi, il fallait au contraire prévenir la personne responsable qu’elle serait découverte, sans la désigner publiquement."

Aujourd’hui , le Colfontainois attend des nouvelles de la justice. "Je pense que cela ne devrait pas tarder. Je ne lâcherai de toute façon pas l’affaire, j’irai jusqu’au bout afin de comprendre comment, dans un lieu où des personnes âgées, fragilisées ou isolées sont accueillies et où la confiance doit régner, pareil siphonnage de compte est possible."

De son côté, la direction ne souhaite faire aucun commentaire et assure qu’elle ne prendra aucune décision tant que l’enquête de police n’est pas bouclée. Elle avait cependant affirmé être prête à licencier immédiatement les personnes impliquées lorsqu’elles seront officiellement identifiées.

Pour rappel, cinq mouvements de 10.000 euros à destination de trois bénéficiaires ont été mis au jour. Willy Huart n’exclut pas la possibilité que son père ne soit pas la seule victime.