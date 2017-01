Johan D.V., le suspect majeur dans l'affaire de la mort de Priscilla Sergeant, est décédé, a indiqué jeudi son avocat Maître Gert Warson.

Sa mort daterait de mercredi soir et l'homme se serait vraisemblablement suicidé. Mardi, la chambre du conseil de Bruxelles avait indiqué que Johan D.V. pourrait être jugé pour torture dans le dossier de la mort de Priscilla Sergeant. Le parquet de Hal-Vilvorde voulait poursuivre l'homme pour traitement inhumain ayant entraîné la mort, coups et blessures volontaires et attentat à la pudeur.

"J'ai eu un contact téléphonique avec mon client la semaine dernière, il semblait combatif", a ajouté son avocat. "Il souffrait cependant énormément en raison de la longue attente d'un procès et des accusations de meurtrier d'enfant. Son état psychologique était tout sauf bon."

La procédure pénale s'est éteinte en raison de sa mort, a encore précisé son avocat. "Un juge doit encore l'officialiser, je doute que la chambre du conseil le fera."

Priscilla Sergeant, 14 ans, avait été retrouvée morte le 20 juillet 2012 dans un champ à Tourneppe (Dworp). Le mois suivant, trois suspects avaient été appréhendés: Johan D.V. (46 ans), J. (12 ans au moment des faits) et A. (16 ans au moment des faits). Ils auraient soumis la victime à un traitement dégradant pendant des heures au domicile de Johan D.V. avant de cacher le corps.