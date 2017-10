Cet assassinat, qui avait pour cadre le village de Schellebelle, niché dans une courbe de l’Escaut, à mi-chemin entre Gand et Termonde, ressemblait dès le départ à une scène de mauvais film.

Eddy Van der Borght, 37 ans avait été tué le 11 juillet 2011, en milieu d’après-midi. Son cadavre n’avait été découvert que quelques minutes plus tard par une riveraine car le tireur, qui avait fait feu avec un petit calibre, avait utilisé un silencieux.

Et, d’emblée, un élément intriguait : Eddy Van Der Borght, avait tenté de fuir, non en direction de la maison et de l’entreprise de menuiserie de son père Prosper, mais dans le sens opposé...

Prosper Van der Borght, alors âgé de 70 ans, était un des premiers sur place. Il avait ameuté le voisinage, joué les pères éplorés. Mais très vite, et notamment devant les caméras de télévision, il avait raconté qu’il pouvait comprendre les meurtriers. "Eddy avait des dettes auprès de tout le monde. Il s’était fait des tas d’ennemis".

Et de préciser que son fils lui devait 75.000 euros et qu’une de ses filles, Berlinda, qui est née d’une première union, avait dû mettre en gage une maison pour l’aider. La passion de Berlinda est le bingo : elle y consacrait 1.000 euros par semaine, donnés par son père.

Dans le village, Prosper Van der Borght et Berlinda avaient une réputation désastreuse. On chuchotait qu’ils avaient une relation incestueuse.

Un mois plus tard, c’est la consternation dans le village, Papy Prosper et Berlinda sont arrêtés, inculpés de l’assassinat d’Eddy Van der Borght. Le tireur est identifié : c‘est David C., l’exploitant du café du village.

Le trio s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Termonde et non devant les assises car le dossier a été correctionnalisé.

Papy Prosper, désormais âgé de 76 ans, était présent en chaise roulante, avec des bonbonnes d’oxygène. Il a affirmé qu’il en avait assez des demandes répétées d’argent de son fils. Et il a souligné qu’il en avait peur.

Sa fille Berlinda a contesté toute participation dans le complot. Les juges n‘ont pas donné foi à ses dires, la comparant à un "scorpion qui veut son père pour elle seule". Le tribunal l’a condamnée mercredi à 24 ans, soit deux ans de moins que son père. Eddy, le tireur a écopé de 24 ans.