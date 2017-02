Élodie, 24 ans, a contacté La DH - via notre bouton rouge Alertez-nous - pour lancer une mise en garde aux propriétaires d’animaux suite à la vague d’empoisonnements qui sévit actuellement en périphérie bruxelloise dans les parcs et champs de Rhode-Saint-Genèse, Linkebeek et même Beersel. Où l’on recenserait déjà plus d’une dizaine de victimes parmi les chiens et les chats de la région.

La chienne d’Élodie - Aiti, un croisement entre un berger malinois, un beauceron et un akita - a connu cette mésaventure ce lundi lors d’une promenade à Rhode-Saint-Genèse. "Cela s’est passé dans le quartier De Hoek, dans le parc qui longe la Heymansdries et est situé à proximité des champs. Je l’ai promenée là-bas l’après-midi. Et durant la nuit, Aiti a commencé à vomir sans arrêt", raconte Élodie.

Et de poursuivre : "Le lendemain matin, je l’ai tout de suite emmenée chez la vétérinaire qui lui a fait une piqûre et m’a laissée la ramener chez moi. Mais, dans le courant de l’après-midi, son état ne s’était toujours pas amélioré. Au contraire, elle faisait de l’hypersalivation et on a donc dû retourner chez la vétérinaire. Qui a décidé de la garder pour la mettre sous perfusions afin de lui permettre d’évacuer le poison".

(...)

