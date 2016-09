Rhode-Saint-Genèse: deux tentatives d’enlèvement en quarante-huit heures

Faits divers

Réputée pour être une commune où il fait bon vivre, Rhode-Saint-Genèse est le théâtre depuis quelques jours d’inquiétants agissements. Au moins deux tentatives d’enlèvement ont eu lieu dans cette entité résidentielle de la périphérie bruxelloise.

Tout commence jeudi dernier, avec un signalement donné à la police par une dame résidant dans le quartier de l’avenue de la Paix, là où se situent plusieurs établissements scolaires. Elle se rend au commissariat pour indiquer qu’une voiture suspecte est stationnée non loin de chez elle depuis deux heures. Ce qui l’inquiète puisque personne ne se gare à cet endroit-là d’habitude.

Le lendemain, des parents viennent déposer plainte pour une tentative d’enlèvement. Leur enfant, âgé d’une dizaine d’années, dit en avoir été victime, la veille, sur le chemin du retour de l’école. Le petit déclare avoir été suivi sur une distance longue d’environ cinq kilomètres (voir infographie ci-dessous) par un homme se trouvant à bord d’un véhicule de type Opel Astra et de couleur foncée. Un homme décrit comme grisonnant, portant une barbichette, âgé environ d’une cinquantaine d’années. L’enfant est parvenu à lui échapper en empruntant une rue perpendiculaire à celle de son domicile, le menant ainsi vers l’entrée d’un garage du domicile d’un voisin, où il a pu s’abriter. Il s’y est caché le temps que la voiture disparaisse de son champ de vision. Un lien est alors établi avec le témoignage survenu la veille, de cette habitante qui s’inquiétait de la présence d’un véhicule suspect dans sa rue.





Et l’affaire ne s’arrête pas là. Le lendemain, un autre enfant, toujours à Rhode-Saint-Genèse, est victime, à son tour, d’une tentative d’enlèvement. Par un homme qui circulerait cette fois, à bord d’une voiture de couleur rouge. Homme qui aurait carrément tiré l’enfant par le bras. Mais heureusement, le petit serait parvenu à s’échapper.

Contacté à ce sujet hier matin, le porte-parole du parquet de Hal-Vilvoorde, confirme avoir reçu deux dossiers. "Pour l’instant, il n’y pas de lien entre ces deux dossiers. Mais on démarre seulement les enquêtes. Sur le contenu de ces cas, je ne peux pas en dire beaucoup à ce stade, si ce n’est qu’à chaque fois, on évoque un homme au comportement suspect, possédant une voiture", précise Gilles Blondeau.

De son côté, le bourgmestre ff de Rhode-Saint-Genèse, Miguel Delacroix, s’est limité ce mercredi soir à nous répondre que l’affaire était prise très au sérieux. "Une enquête judiciaire est ouverte et je ne peux dès lors pas en dire plus", a ajouté celui qui remplace le bourgmestre Pierre Rolin, actuellement à l’étranger. Précisons toutefois que les autorités communales ont pris immédiatement toutes les mesures nécessaires afin, notamment, d’encadrer très rapidement les parents concernés. Parents qui nous ont d’ailleurs confirmé avoir un suivi quotidien de la part tant de la commune que des autorités judiciaires, des dispositifs mis en place. Dans certains établissements scolaires de la commune, on a préféré jouer la carte de la prudence, en adressant ce mercredi un courrier à tous les parents d’élèves, les invitant à la vigilance, comme vous pouvez le lire dans le document publié ci-dessous.

L’inquiétude grandit malgré tout dans cette commune où beaucoup espèrent que la police mettra très rapidement un terme à cette affaire.