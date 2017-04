Les témoins de moralité appartenant à la famille de Richard Remes se sont succédé mercredi matin devant la cour d’assises de Bruxelles-Capitale délocalisée à Nivelles, répétant que pour eux, il n’était pas possible que l’accusé ait tué un enfant. Son épouse l’a affirmé, ses filles également. "Pour rien au monde, je ne voudrais un autre papa que toi", a précisé l’une d’elle, en sanglots.

Le début des plaidoiries de la partie civile, en début de soirée, a apporté un tout autre ton. Pour Me Sven Mary, il n’est pas douteux que l’accusé se soit montré un père "impeccable" avec ses filles et son fils. Mais en dehors de ce clan familial, Remes, qui accumulait les aventures extra-conjugales, se comportait tout autrement.

Et l’avocat de faire un parallèle avec l’affaire dite du vitrioleur, remontant à 2009 et qui a valu à Richard Remes d’être condamné à 30 ans de réclusion. À l’époque, sa maîtresse, Patricia Lefranc, voulait le quitter. Il ne l’a pas supporté et s’en est pris à ce qui était important pour elle : son apparence physique.

En 1988, lorsqu’il avait Antoinette G. pour amante, il était également question de rupture. Et d’après Me Mary, l’accusé s’en est donc pris à ce que sa maîtresse, qui allait lui échapper, avait de plus cher : sa fille âgée de 16 mois.

"C’est son orgueil : c’est lui qui prend et qui jette, pas l’inverse. Sinon, le prix à payer est cher, très cher", a plaidé le conseil en désignant aux jurés Patricia Lefranc, qui assistait aux débats depuis les sièges du public.

Pour l’avocat de la mère de la petite victime, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes désignant Richard Remes comme l’assassin de la petite Sandra.

Réinterrogé en cours de journée à la demande des jurés, l’intéressé, lui, a nié une nouvelle fois lorsque le président lui a demandé comment, selon lui, les faits s’étaient déroulés. "Cela fait 29 ans que je me pose la question, 29 ans que je n’ai jamais trouvé la solution. Je ne sais pas ce qui s’est passé cette nuit-là", a répondu l’accusé.