C’est la présence d’une tierce personne qui nous a permis d’aborder Richard Taxquet ! Ce personnage nous avait intrigués dès le début de l’audience de ce lundi. En effet, il y avait plus de représentants des médias que de public, essentiellement composé de personnes connues, des habituées des cours d’assises.

Ce monsieur , la septantaine, nous a interpellés par ce sentiment étrange de "je l’ai déjà vu mais je ne sais plus où !". Comme Me Wilmotte ne le connaissait pas, nous nous sommes adressés à Richard Taxquet qui, au vu de son sourire moqueur, devait connaître l’individu ! "C’est un hurluberlu bien connu du palais de justice de Liège ! Il est considéré comme un procédurier enquiquineur !", nous fait remarquer un Richard Taxquet pressé d’en finir avec ce procès.

"Je me sens las, fatigué. J’ai envie que tout cela se termine au plus vite !", nous a-t-il confié dans les couloirs du palais de justice de Namur. Me Wilmotte avait précisé quelques minutes auparavant que le passage devant la Cour européenne des droits de l’homme entraînait systématiquement un nouveau procès devant une cour d’assises autrement située.

Richard Taxquet a reconnu que l’étiquette d’assassin d’André Cools était difficile à porter. "J’ai dû me reconstruire à plusieurs reprises. Mais, à chaque fois que la justice s’intéressait à moi de trop près, je perdais mon travail. Même chose lorsque j’ai été incarcéré ! J’ai eu la chance d’être repris dans mon ancien job après ma libération sous conditions".

Alors qu’il était incarcéré, Monsieur Taxquet a eu l’horrible douleur de perdre son fils. Ses juges ne l’ont pas autorisé à aller se recueillir sur la tombe de son défunt fils. Il a fallu l’intervention de ses ex-collègues policiers auprès de Mme Marianne Lejeune pour qu’il assiste aux funérailles !

En attendant le verdict de mardi, l’homme ne perd pas espoir d’être lavé des accusations qui pèsent sur lui ! Il en a besoin pour sa nouvelle vie avec sa compagne et ses enfants…

L’affaire André Cools : stop ou encore ?

C’était une certitude : la défense a plaidé lundi l’irrecevabilité des poursuites envers Castellino et Taxquet, présumés coupables de l’assassinat d’André Cools. "Présumé coupable" : une locution qui fera bondir Me Wilmotte, l’avocat de M. Castellino ! En effet, le pénaliste, dans sa plaidoirie, a longuement insisté sur le non-respect de la présomption d’innocence qui pourrait influencer les prochains débats, s’ils ont lieu. "J’avais 16 ans à l’époque ! Depuis, j’ai été, comme tout le monde, abreuvé d’infos par les médias sur les débats du Procès Cools. Mon client, âgé de 61 ans, a passé la moitié de sa vie d’homme majeur avec cette accusation d’assassin dans son dos ! On pourrait invoquer le dépassement du délai raisonnable, avec des fautes grossières de procédure. Le ministère public trouve l’adresse italienne de Domenico pour une banale affaire de divorce mais est incapable de le convoquer pour des assises, sous prétexte qu’il est radié d’office".

Le porte-parole de la défense souligne aussi sa crainte de voir certaines personnes, passant du rôle d’accusé à celui de témoin, se lâcher devant la cour. Il craint aussi que la mémoire des témoins se soit érodée 25 ans après les faits. Me Wilmotte revient sur le fameux témoin anonyme qui, contre 8 millions de francs de l’époque, a permis de relancer une enquête stagnante, d’aboutir à l’auto-accusation de Domenico Castellino et à l’inculpation de plusieurs personnes dont Richard Taxquet. Son conseil, Philippe Leloup, ne peut qu’abonder dans le sens de son confrère, Alexandre Wilmotte. Pour Mme L’avocat général Lejeune, qui a repris le dossier après le décès de son collègue, les victimes ont le droit de savoir la vérité, mais pas à n’importe quel prix. Selon elle, la procédure concernant le témoin X a été respectée ! Elle rappelle aussi, qu’à l’époque, la législation était différente : on ne parlait pas de procédure Salduz ! La Cour s’est retirée lundi vers midi. Les résultats seront connus ce mardi matin.