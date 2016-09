Ryanair raciste? Mehdi a dû sortir de l’avion à cause de son sac

Faits divers

Par son métier, Mehdi, 39 ans, a l’habitude de voyager. Ce samedi, il devait s’envoler à destination de Rome pour y rencontrer des fournisseurs. Sac sur le dos, Mehdi passe tous les contrôles habituels à l’aéroport de Zaventem avant d’arriver devant la porte de l’embarquement du vol Ryanair dont le départ est prévu pour 16 h 30. Mais voilà, Mehdi se fait refouler à la porte de l’entrée de l’appareil par l’hôtesse chargée d’accueillir les passagers. Cette dernière refuse de voir Mehdi embarquer muni de son sac à dos. L’homme lui explique qu’on ne lui a fait aucune remarque jusque-là pour ce bagage à main mais l’hôtesse ne veut rien entendre et fait appel au pilote. "Intervenu, le pilote a eu une phrase terriblement choquante à mon égard. Il m’a dit :‘Avec vous, les Arabes, on a toujours des problèmes ’. Je lui ai demandé de ne pas mettre tout le monde dans le même panier mais, tant lui que l’hôtesse ne voulaient rien savoir, pas même me laisser mettre mon sac à dos dans la soute à bagages .

Appel est alors fait à la police par le personnel de bord afin d’évacuer Mehdi de l’appareil, prêt à décoller. "Même les policiers intervenus sur place me disaient ne pas comprendre pourquoi mon sac posait un souci", affirme Mehdi, qui décide de se rendre dans le commissariat le plus proche de chez lui afin d’y déposer plainte contre l’hôtesse et le pilote de Ryanair pour comportement raciste."Il était hors de question que je laisse passer cela", s’exclame Mehdi, par téléphone depuis Rome. Notre passager refoulé est en effet parvenu à rejoindre la capitale italienne dès le lendemain, soit dimanche dernier, via la compagnie Jetair."Mon épouse m’a trouvé un vol en partance d’Anvers. Je n’ai eu aucun souci et pourtant, je disposais du même sac à dos", assure celui qui a pu finalement arriver à temps à ses rendez-vous professionnels, non sans garder un très mauvais souvenir de son expérience avec Ryanair.

Contacté par nos soins, le porte-parole de la compagnie nous a fait la déclaration suivante."Cet individu est devenu perturbateur au cours du processus d’embarquement et a refusé que son bagage à main soit stocké dans la soute de l’avion (il n’y a d’espace que pour les 90 premiers bagages à main dans la cabine). L’équipage a donc fait appel à la police et cet individu a été débarqué de l’avion. Nous ne tolérerons aucun comportement indiscipliné ou perturbateur à tout moment et la sécurité et le confort de nos clients, de l’équipage et de l’avion restent notre priorité numéro un", nous précise Yann Delomez.