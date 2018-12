Avec 326 faits en 2017 et déjà 90 rien que pour les trois premiers mois de cette année, on déplore quasiment un sac-jacking par jour en Belgique.Le phénomène qui, pour rappel, consiste à briser la vitre d’un véhicule pour en extraire le sac d’une victime, le plus souvent à un feu rouge, lorsque l’automobiliste marque l’arrêt, repart généralement à la hausse avec le retour de l’hiver. (...)