La Brigade Anti-Criminalité (BAC) de la zone Bruxelles Midi (Anderlecht, Saint-Gilles & Forest) a réalisé une belle saisie de drogue ce vendredi en procédant vers 10 heures du matin à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné à l’encontre d’un ressortissant polonais.

L’intéressé – Krysytos K. né en 1979 – était recherché par son pays pour des faits de trafic de stupéfiants et de coups et blessures. Réputé armé en permanence, il a pu être localisé dans sa planque – un appartement saint-gillois de la chaussée de Waterloo – et interpellé par les hommes de la BAC sans heurt.

Aucune arme n’a été retrouvée sur place, mais les policiers ont mis la main sur les trois GSM de ce gros dealer ainsi que sur son stock de drogues : environ deux kilos de cannabis, une centaine grammes de cocaïne et une cinquantaine de pilules d’ecstasy !

Krysytos K. ne s’attendait pas à se faire coincer de la sorte, lui qui paraissait plutôt surpris de voir débarquer chez lui les intervenants. Il sera incarcéré en Belgique en attendant sa future remise aux autorités polonaises.

Alain Kestemont, le conseiller dédié aux questions de police et de sécurité intérieure chez DéFI, a quant à lui tenu "à saluer ce beau résultat des policiers de la BAC qui ont besoin et méritent de beaucoup plus de moyens que ceux qu'ils n'ont".