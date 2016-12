La DH vous le révélait hier matin : un cas particulièrement sordide de maltraitance a été découvert rue de l’Alliance à Saint-Josse, mardi soir. Pour rappel, une maman, de nationalité française, qui vivait avec son nouveau petit copain, Charles De Fosto, un jeune Bruxellois de 21 ans, a laissé un de ses jumeaux, plus de quinze heures dans le froid sur un balcon, en pyjama. L’enfant, souffrant d’hypothermie, se trouvait toujours dans un état critique ce jeudi à l’hôpital Reine Fabiola. Tant le petit garçon que sa soeur jumelle, souffraient également de malnutrition.

La maman et le beau-père ont été placés sous les verrous pour tortures à l’encontre de ces jumeaux.

Le bourgmestre de Saint-Josse, la commune où le drame s’est produit, nous a indiqué ce jeudi avoir eu des nouvelles du papa biologique des enfants. Un homme vivant en France, le pays d’origine de la maman et des jumeaux. "Il est très, très en colère. Ce que nous comprenons parfaitement. Raison pour laquelle j’ai demandé aux services de prévention de la commune de se tenir à disposition, au moment de son arrivée sur Bruxelles", précise Emir Kir (PS).

Le papa des jumeaux de 6 ans ignorait tout de la maltraitance que leur faisaient subir leur maman et son nouveau compagnon.

Rappelons qu’en Belgique, les cas similaires ne sont hélas pas rares. En 2015, pas moins de 14.600 signalements de maltraitance sur enfants ont été enregistrés à travers tout le pays.

Pour ce qui est de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rien qu’en ce qui concerne les cas traités (et donc connus) par les équipes SOS Enfants de l’ONE, le nombre de 5.972 signalements de maltraitance était atteint en 2015. Soit 350 de plus que l’année précédente. Sur l’ensemble de ces signalements, il est ressorti que 2.043 enfants avaient réellement été maltraités. 1.005 situations ont été considérées comme à risque. "La maltraitance sexuelle représente la part la plus importante des diagnostics (38,1 %). Elle est suivie de la négligence grave (22,2 %) et de la maltraitance physique (19,3 %). Vient enfin la maltraitance psychologique à 18,1 %. Il faut tenir compte que ces chiffres ne représentent que les maltraitances principales diagnostiquées alors que la maltraitance est bien souvent multiple et que des diagnostics secondaires sont régulièrement posés", peut-on lire dans le rapport annuel de l’ONE.

En ce qui concerne l’âge des enfants maltraités, pris en charge par les équipes de l’ONE, un quart ont moins de 6 ans, 21 % entre 6 et 9 ans et 10 % sont âgés de moins de 3 ans !