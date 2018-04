Ce vendredi, Samuel L. un jeune papa de 20 ans, comparaissait détenu devant la Chambre du Conseil.

Pour rappel, il est poursuivi pour avoir porté des coups et blessures et avoir causé une incapacité sur son fils Aaron, 7 semaines à peine. Derrière ces termes barbares, se cache le fameux syndrome du bébé secoué. Il semble que Samuel soit resté seul à la maison avec son fils et d’autres enfants alors qu’on lui avait demandé d’effectuer des tâches ménagères.

A un moment donné, selon lui, le bébé aurait été pris de « convulsions » et Samuel, tout jeune papa sans la moindre expérience, aurait accompli tout le contraire de ce qu’il aurait dû faire, c’est-à-dire, secouer le bébé ! Aaron a dû être hospitalisé, d’abord à Huy puis dans le service d’urgences néonatales d’un hôpital de la région liégeoise. Selon nos sources (qu’il convient d’exploiter avec certaines réserves), le bébé aurait été rendu à la maman et ne devrait pas garder de trop graves séquelles. En attendant, le mandat de Samuel, qui continue à se faire un sang d’encre pour son fils, a été prolongé d’un mois.

Selon Me Wimotte, la libération conditionnelle n’a pas encore été plaidée. « Nous aurons accès au rapport des experts psychologues, ce qui nous permettra de mieux comprendre ce qui s’est passé, de comprendre le mode de fonctionnement de Samuel, sa façon de gérer les situations de stress et, ce qui sera sans doute très intéressant, le mode de fonctionnement d’un couple dont les deux composantes sont peu matures ».