La cour d'assises de Bruxelles a prononcé, jeudi soir, une peine de 18 ans de prison à l'encontre de Driss El Akra, coupable de meurtre. Ce jeune homme de 23 ans avait battu à mort Saïd Al Ahiane, la nuit du 12 au 13 mars 2014, à Evere.

La cour a suivi la demande de la défense, Me Benoît Tordoir, de reconnaître des circonstances atténuantes à Driss El Akra. Jurés et juges professionnels ont ainsi tenu compte du jeune âge du coupable et du fait qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires.

Le procureur, lui, avait demandé de ne pas reconnaître de circonstances atténuantes et de condamner le coupable à une peine d'entre 20 et 25 ans de prison.

Le 14 mars 2014, le corps sans vie de Saïd Al Ahiane avait été découvert dans un potager à proximité de la rue Picardie à Evere.

Cinq jours plus tard, Driss El Akra s'était rendu à la police, avouant être l'auteur des coups qui ont provoqué la mort de la victime. Il avait soutenu qu'il n'avait pas eu l'intention de la tuer et qu'il n'avait pas eu conscience qu'elle risquait de mourir.

Il avait expliqué que, durant la nuit du 12 au 13 mars 2014, Saïd Al Ahiane et lui avaient consommé du whisky et du cannabis chez ce dernier, dans un appartement rue Docteur Elie Lambotte à Schaerbeek.

Selon l'accusé, la victime avait commencé à l'enlacer et à le toucher sans cesse. Elle l'avait ensuite suivi jusqu'à un potager derrière des buissons, rue Picardie à Evere. C'est là qu'il l'avait frappée à l'aide d'une planche. Puis il avait fui en la laissant pour morte.

Mais pour certains témoins, notamment la famille de la victime, la dispute avait sans doute porté sur le fait que la victime soupçonnait l'accusé de lui avoir volé une somme de 1.400 euros.

Selon eux, l'accusé ainsi que d'autres jeunes extorquaient régulièrement de l'argent à la victime, avec violence, et s'invitaient dans son appartement pour y consommer des stupéfiants et de l'alcool.