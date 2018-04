Pour Rik Coolsaet, chercheur associé à l’institut Egmont (l’Institut royal des relations internationales) et professeur émérite à l’Université de Gand, en investissant massivement dans la sécurité des grandes gares, la SNCB délaisse inconsciemment celle des moyennes ainsi que des petites gares.

"En installant des blocs de béton devant les grandes gares, la SNCB et le gouvernement disent aux citoyens : Vous avez raison d’avoir peur, regardez, le danger est bien présent. En agissant ainsi, on renforce l’anxiété des gens et on consolide donc leur crainte et du coup, les moyennes et plus petites gares sont moins une priorité", regrette Rik Coolsaet.



(...)