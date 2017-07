De combien d’hommes et femmes la police dispose-t-elle en situation de crise pour faire face à plusieurs incidents à risques, graves, imprévus et simultanés ?

Autrement dit : supposons plusieurs catastrophes, situations de calamité ou encore des grèves sauvages simultanées dans plusieurs villes du pays : de quels effectifs la police dispose-t-elle pour les encadrer ? "La problématique est devenue beaucoup plus urgente à la suite de la menace terroriste depuis 2015", lit-on dans le dernier rapport du Comité P qui cite des chiffres, et s’en inquiète : avant la réforme de la police en 2001, celle-ci pouvait mobiliser rapidement jusqu’à quatre-vingts pelotons (un peloton d’intervention compte quarante policiers).

Or, actuellement, la capacité théorique de mobilisation (hors les pelotons des grandes zones de police) est tombée à cinquante-quatre pelotons.

"Chiffre théorique", précise le Comité P, car la mobilisation maximale réelle se limite à environ trente à quarante pelotons.

Le Comité P constate qu’après 2001, les unités de marche, comme on les appelle, ont été "supprimées ou démantelées", et des services comme le Corps d’intervention (CIK) qui les a en partie remplacées "font face à un déficit en personnel moyen de 19,7 %".

Le rapport du Comité P cite en référence l’École nationale des officiers selon laquelle "le seuil de risque (NdlR : à partir duquel la police serait débordée) risque ainsi d’être plus vite atteint".

Après la manifestation en front commun syndical du 6 novembre 2014 à Bruxelles, un rapport interne avait déjà conclu à "un problème de capacité de mobilisation". Et l’analyse rejoint celle de l’Inspection générale des services de police pour qui "la capacité immédiatement disponible pour des événements simultanés est très limitée (contrairement à ce qui était le cas auparavant").

Le Comité P se pose deux questions :

1) pour combien de temps la police peut-elle faire face à plusieurs événements imprévus, graves et simultanés ?

2) à partir de quand ne serait-il plus possible pour elle d’intervenir en cas de péril supplémentaire ?

Le Comité P conclut que la question du seuil critique n’est pas seulement bien réelle, mais que "depuis de grandes manifestations et la menace terroriste de 2015, c e problème de la capacité de mobilisation est devenu beaucoup plus urgent".