Sept ans de prison, pour des violences conjugales. C’est énorme. Mais c’est la peine requise par le substitut du procureur Denis Goeman, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles à l’encontre d’Elie V., justifiant des actes qualifiés de torture, puis de traitement inhumain par le parquet.

En juin 2015, Elie V. sort de deux semaines en institut psychiatrique, extrêmement fatigué. Il se rend chez sa compagne d’alors, Suzy D., qui vit à Bruxelles avec sa fille de 12 ans. La femme n’est pas là et rentrera vers 1h, complètement ivre et blessée à la main après une altercation dans un bar. Ce qui s’est passé ensuite diffère du tout au tout selon les positions des différentes parties. Selon la victime, absente et non représentée hier, Elie V. lui a fait vivre un véritable enfer, lui cassant le nez, lui perçant les tympans, la rouant de coups, la séquestrant durant des heures entières. L’empêchant même d’appeler la police en volant son GSM…

Pour la défense, il n’en est rien. Elie V. et son avocate, Me Anne Decortis, affirment que Suzy a décoché les premiers coups, pendant des dizaines de minutes. Il dit s’être défendu et d’avoir fini par "péter un plomb". Au petit matin, la police est arrivée et Elie V. a pris la fuite. Drôle de réaction mais il a dit "être trop fatigué et ne pas vouloir passer la journée au poste". Raté : il est interpellé deux jours plus tard et a passé 35 jours en détention…

Le ministère public a montré une photo du visage de Suzy D. pris le jour des faits. Tuméfié. 19 lésions. "J’ai surtout entendu monsieur s’apitoyer sur son sort", entame Denis Goeman. Le magistrat a regretté le "revirement d’attitude" du prévenu. "Sa prise de responsabilité était plus importante alors qu’aujourd’hui."

Effectivement, Elie V. s’est présenté un peu en victime, regrettant que Suzy D. ne soit pas non plus poursuivie pour les coups qu’elle lui a mis. Heureusement pour lui, son avocate a obtenu la diffusion d’un document sonore réalisé le jour des faits. "Un enregistrement providentiel pour la manifestation de la vérité", a lancé Me Decortis. On y entend la victime, complètement ivre, injurier son compagnon, on entend les coups qu’elle lui a mis. Concernant les faits présumés de torture, la pénaliste a ces mots : "Je ne banalise pas les faits mais il ne faut pas banaliser la torture non plus !" Elle demande l’excuse de provocation.

Elie V. a pris la parole pour finir. "Je l’ai frappée, mais sans méchanceté, pour la calmer. Je ne suis pas fier mais tout ce qu’on me reproche, ce sont des scénarios de théâtre", lance-t-il, traitant la victime et sa fille de "menteuses et comédiennes". Une stratégie de défense qui pourra être diversement appréciée. Décision le 1er mars.