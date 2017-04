Après l’acquittement au bénéfice du doute de Bernard Wesphael devant la cour d’assises du Hainaut, Victor Pirotton, le fils de la victime, a décidé de l’assigner devant le tribunal civil. "La citation se trouve actuellement chez l’huissier", explique Me Philippe Moureau, avocat du jeune homme. "L’action sera effective le jour où l’huissier aura apporté la citation à monsieur Wesphael." C’est à ce moment que la date de l’audience sera connue.

Victor Pirotton ne se satisfait pas des explications retenues par la cour d’assises. "Moralement et psychologiquement, c’est assez difficile pour mes clients. Ils se disent que la justice belge a tranché et on voit mal qu’elle vienne dire autre chose que ce qu’elle a dit. Ils sont très dubitatifs."

Victor est mineur d’âge et a été complètement perturbé par ce qui s’est passé. Le jeune homme est toujours ébranlé par ce qu’il a vécu. "À l’heure actuelle, à la veille d’être majeur, il est totalement dans l’incapacité de se déterminer. Il essaye de trouver un équilibre. Il est bien soutenu par son papa et sa famille, mais ce n’est pas facile."

Pour le moment, les autres membres de la famille ne se sont pas joints à la procédure. Pour l’avocat, c’est le droit du fils de Véronique Pirotton de savoir ce qu’il est arrivé à sa maman. "On ne peut quand même pas parler d’acharnement quand un fils veut savoir ce qui s’est passé. Son intérêt le plus légitime est quand même de savoir de quoi est morte sa maman. Toute la famille veut savoir."

La cour d’assises les laisse dans le doute. "L’arrêt dit qu’il ne s’agit pas d’un meurtre. Bernard Wesphael a abandonné lui-même l’idée que son épouse se serait suicidée. S’agit-il d’une mort naturelle alors ?"

Pour la famille Pirotton, il reste encore énormément de zones d’ombre. Elle aimerait connaître la vérité. "Evidemment, que tout cela peut s’arrêter. Si monsieur Wesphael, qui ne risque plus rien sur le plan pénal, veut expliquer ce qui s’est réellement passé. S’il veut expliquer toutes ces bizarreries. S’il veut expliquer pourquoi il y a des fibres sur le visage de Véronique Pirotton, de salive sur un oreiller et un sachet plastique. Au pénal, il pouvait mentir et se taire. Il n’était pas obligé de donner un scénario crédible à la mort de sa femme."

À la suite de l’annonce de cette procédure, Benard Wesphael a déclaré qu’il trouvait la procédure indécente. "Est-ce qu’il est indécent pour un fils de savoir de quoi sa mère est morte ?"