Faits divers

Les perquisitions menées par les services anti-terroristes jeudi de façon coordonnée à Haren, Schaerbeek et Liège avaient pour principale cible un jeune homme de 28 ans prénommé Nader dont "l’utilisation de la messagerie cryptée Telegram" poserait plus que question puisque les enquêteurs lui reprochent de "planifier un attentat en Belgique".

Nader aurait été interpellé - à l’instar de trois autres mineurs en France rien que cette semaine - sur base de ses contacts avec Rachid Kassim, le djihadiste français de 29 ans qui a déjà commandité plusieurs attentats en France - notamment : celui du prêtre Jacques Hamel - et qui continue de téléguider depuis la Syrie des apprentis terroristes via sa chaîne publique Telegram suivie par quelque 300 abonnés.

La DH a rencontré les parents de Nader qui ont été interpellés - comme leur fils - au sein de leur domicile à Haren avant d’être relaxés à l’issue de leur interrogatoire; les deux autres personnes interpellées dans le cadre de cette opération d’envergure n’étant autres que… la grand-mère maternelle de Nader à Schaerbeek et sa compagne à Liège.

"Est-ce qu’on est venu arrêter la grand-mère de Salah Abdeslam ou même celle de Marc Dutroux ? Je ne pense pas. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça juste qu’on arrête une femme qui a 86 ans et ne voit quasiment jamais son petit-fils ? Elle vient tout juste de sortir ce mercredi de l’hôpital, elle ne sait ni lire ni écrire et elle ne parle même pas le français", s’indigne la maman de Nader, 60 ans.

"Sincèrement, mon fils n’a rien à voir avec le terrorisme. Il n’y a rien de terroriste dans son crâne. Si mon fils était un terroriste, je l’aurais balancé moi-même à la police ! Nader n’est pas du tout religieux. Il fume du cannabis. Et il condamne surtout les attentats. Si on était une famille de terroristes, vous croyez vraiment que j’aurais travaillé pendant 25 ans chez les bonnes sœurs à Heverlee et que j’aurais envoyé mon fils y faire du bénévolat pour apprendre le néerlandais ?", questionne encore celle qui ne s’imagine pas un instant que son fils puisse être devenu un terroriste.

D’après ses parents, Nader était jusqu’ici connu de la Justice apparemment uniquement pour des faits de vol et de roulage qui lui ont tout même déjà valu de faire un détour par la case prison. L’année dernière, il a perdu trois doigts à l’une de ses mains lors d’un accident en tort du temps où il était chauffeur Uber. Depuis, il est sur la mutuelle et touche 900 euros par mois. Malgré un permis camion en poche et une formation de gardien de sécurité dernièrement achevée avec succès, celui qui est le papa de deux petits garçons de trois ans et un an et demi n’aurait pas retrouvé d’emploi à cause de son handicap. Auparavant, il avait été employé pendant trois ans comme coursier au ministère des finances.

Sachez enfin que le grand frère de Nader, 30 ans, nous a d’initiative contacté dans le courant de la soirée d’hier pour nous informer du fait qu’il se savait également recherché par les enquêteurs. Lesquels auraient - selon ses dires - également effectué une quatrième perquisition jeudi après-midi dans l’hôtel schaerbeekois où il se trouvait encore "dix minutes avant leur arrivée" en bonne compagnie. Ce dernier dit qu’il ne veut pas perdre son emploi "pour des histoires comme ça" et qu’il se présentera ce samedi en compagnie de son avocat "pour prouver qu’il n’a rien à voir".