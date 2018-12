Nombreuses sont les personnes ayant reçu ce type de mail. " Salut ! Je suis membre d’un groupe international de hackers... Entre le 7 juillet 2018 et le 28 novembre 2018, vous avez été infectés par un virus que nous avons créé, via un site Web pour adultes qui tu a visité, nous avons accès à vos messages, comptes de médias sociaux et messagers photos personnele. D’autre part, nous avons obtenu l’humidité totale de ces données.…… Mais la clé est que parfois nous l’avons enregistré avec votre webcam, en synchronisant les enregistrements avec ce que vous avez vu ! Je pense que ce n’est pas intéressé à montrer cette vidéo à vos amis, votre famille et vos intimité… Je pense que 400 EUR est une petite somme pour mon silence."

Les internautes ayant reçu ce mail et ayant vraiment consulté des sites pornographiques paniquent et cèdent au chantage en payant…

Selon Olivier Bogaert , commissaire à la police fédérale, si ce type d’arnaque commence à être connu, il continue à faire des victimes. "Les personnes ayant visté des sites ont honte. Comme ils ont une webcam, ils se disent qu’ils ont pu être filmés et n’ont, bien évidem ment, pas envie que cela soit diffusé. Ils sont donc prêts à débourser pour que cela ne se sache pas."

Pour envoyer ces mails, les hackers ont reçu des fichiers d’adresses mails via, par exemple, des entreprises qu’ils ont piratées. Ils envoient un mail standardisé et jouent au "petit bonheur la chance". Ils se disent que, parmi les destinataires, certains auront consulté des sites à caractère pornographique.

Les Hackers peuvent aussi communiquer avec leur victime via Messenger. Bien souvent, leur cible est un contact sur les réseaux sociaux d’une personne qui a répondu à leur mail standardisé.

Et là leur "proie" joue le jeu ou pas. "La victime voit réellement quelqu’un sur la webcam. Si elle se laisse prendre et qu’elle joue le jeu, elle se retrouve aussi coincée… Il arrive aussi que les victimes soient des femmes puisque les femmes se rendent aussi sur ce genre de sites ", poursuit Olivier Bogaert.

Ce dernier recommande donc la vigilance car une fois que la somme est payée, il n’est plus possible de faire grand-chose.