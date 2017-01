Une Néerlandaise de 28 ans qui a été condamnée en Belgique va devoir rester six ans de plus en prison parce que la peine sera purgée à quelques kilomètres de là, juste de l’autre côté de la frontière, aux Pays-Bas. Si la peine que lui a infligée la cour d’assises d’Anvers était exécutée en Belgique, Tessa Van Dalen serait libérée six ans plus tôt. Comme elle la purgera à Roermond, ce sera six ans de plus !

Il n’y a que 70 km à tout casser entre la prison de Hasselt et celle de Roermond. Il y a surtout cette frontière avec les Pays-Bas qui change tout. Une injustice que soulève l’avocat de la jeune femme, le ténor Pol Vandemeulebroeke.

Le 19 octobre 2011 , un marchand de biens a été tué à Weelde (entité de Ravels, province d’Anvers). Gunther Haagen, 38 ans, faisait visiter une propriété à un couple de Hollandais. En réalité, le couple convoitait la Range Rover de Gunther. Le trentenaire fut tué de 50 coups de couteau.

(...)

