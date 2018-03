Le tribunal correctionnel de Liège a condamné des prévenus qui ont aidé, à des degrés divers, Mohamed El Jabbari, 34 ans, qui s’était évadé de la prison de Lantin. Un prévenu a été acquitté et les autres ont écopé de peines allant de 125 heures de travail à 15 mois de prison avec sursis.

Mohamed El Jabbari purgeait alors deux peines pour un total de 15 ans quand il a décidé de s’évader. Il a bénéficié de la complicité de plusieurs personnes pour s’exécuter. Le 27 mai 2011, il se trouvait dans l’atelier de mécanique lorsqu’il a utilisé le matériel mis à sa disposition pour s’évader. Il a scié les barreaux avant de se retrouver sur une plate-forme à l’extérieur.

Il a ensuite indiqué à ses complices qu’ils pouvaient venir le chercher au moyen d’un des deux GSM qu’il avait sur lui. Les personnes qui l’ont aidé étaient lourdement armées. Elles ont fait passer une échelle de corde dans la cour et Mohamed El Jabbari a escaladé le mur. Deux gardiens sont arrivés sur place, mais ils ont été victimes de tirs à l’arme lourde.

"Un homme se trouvait au-dessus du muret et a tiré dans notre direction", a expliqué un des gardiens. "J’ai eu un ange gardien parce que je n’avais rien pour me défendre. Je me suis collé au mur." D’autres coups de feu ont été tirés à l’extérieur de la prison où se trouvait un autre gardien. Le fugitif a réussi à rester libre pendant trois ans. Grâce à des complicités, il a réussi à se faire réaliser des faux documents d’identité et permis dans des administrations communales ! Le 14 avril 2014, il a été pris en chasse à Arlon par la police.

Il n’a pas hésité à foncer dans un combi de police et provoquer des blessures aux inspecteurs. Il détenait 1,7 kg d’héroïne et 3.000 euros. Lors de la précédente audience, le principal suspect a indiqué que son frère, décédé depuis, avait été l’instigateur de son évasion.