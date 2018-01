Six ans de prison confirmés pour Mustapha Lahnachi.

Fugitif recherché depuis huit ans par la police belge, Mustapha Lahnachi, âgé de 38 ans, avait été arrêté en juillet dernier aux Pays-Bas. Après s’être évadé de la prison d’Ittre en 2009 avec deux codétenus, il vivait et travaillait là-bas sous un faux nom, mais a été confondu par son ADN, vérifié par la police néerlandaise dans le cadre d’un autre dossier.

Il a alors été ramené en Belgique, où il avait été condamné par défaut à six ans de prison pour sa violente évasion. L’homme en a profité pour faire opposition à ce jugement et le tribunal correctionnel du Brabant wallon s’est prononcé ce jeudi: il maintient la peine de six ans d’emprisonnement ferme infligée par défaut.

C’était déjà une peine de six ans, infligée à Mons en 2006 pour sanctionner des faits de moeurs, que purgeait Mustapha Lahnachi à Ittre lorsqu’il s’est fait la belle le dimanche 15 octobre. Avec deux autres détenus dont un de ses cousins, il a pris un gardien en otage en le menaçant d’un couteau. L’agent pénitentiaire, blessé au cou et choqué, avait réussi à s’enfuir une fois sur le parking de l’établissement.

Les trois prévenus avaient encore menacé des visiteurs, avec la même arme blanche, afin de voler leur voiture. Mais ils n’étaient pas parvenus à leur fin. Ils avaient pris la fuite à pied. L’un d’eux avait été retrouvé rapidement, grâce à des chiens pisteurs. Lahnachi, lui, avait rejoint Bruxelles avant de disparaitre aux Pays-Bas, où vivent des membres de sa famille.