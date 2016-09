SNCB: Couacs et galère attendent les navetteurs entre Namur et Bruxelles

Faits divers

Si vous empruntez quotidiennement les tronçons de l’axe Bruxelles-Namur et Bruxelles-Luxembourg, il va y avoir quelques changements à opérer dans vos horaires pour les 10 prochains mois. "Les voyageurs doivent malheureusement s’attendre à un service dégradé qui risque de perdurer pendant la durée des travaux" , explique Infrabel.

La société gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge va construire un caisson en béton de 250 mètres de long pour protéger les voies d’un risque d’éboulement. Ces travaux impliquent la mise hors service d’une voie sur une distance de 6 kilomètres. "Il y a 100 ans, on a taillé dans un massif rocheux avec les moyens de l’époque. La paroi est surveillée depuis 20 ans et le problème aujourd’hui, c’est qu’on s’est rendu compte qu’il y a un problème d’infiltration qui peut mener à un effondrement total de la paroi", décrit Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, ajoutant que la société ne pouvait plus "se permettre d’attendre". Gianni Tabone, responsable du site navetteurs.be va dans le même sens : "Ce sont des travaux d’envergure, qui ont un impact sur les horaires mais sont trop importants pour la sécurité du rail. On ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs !".

Au total, dix trains seront fortement impactés par ces travaux. Ces agencements ont lieu sur la ligne 161 Bruxelles-Namur, à 2 km de la gare de Namur.

Voici les principales modifications :

Ottignies/Gembloux - Bruxelles : les horaires de trains subiront 5 minutes de retard maximum.

Namur - Bruxelles : quatre trains de pointe (6h09 et 16h09 au départ de Bruxelles-Midi et 6h39 et 7h39 au départ de Namur) sont supprimés.

Lonzée, Beuzet, Saint-Denis-Bovesse, Rhisnes, Namur : certains parcours sont limités à Rhisnes. Des bus sont prévus pour rejoindre Namur.

Mont-St-Guibert, Blanmont, Chastre, Ernage et Namur : trois trains seront limités à Rhisnes, dont celui de 7h32 au départ de Mont-St-Guibert. Des bus sont prévus jusque Namur.

Arlon-Marbehan, Libramont, Jemelle, Marloie, Ciney et Bruxelles : trois trains de pointe directs seront limités à Namur. Une correspondance vers Bruxelles est possible en 10 minutes.

À ceux-ci viennent s’ajouter des travaux urgents et indispensables à effectuer par Infrabel à Neufchâteau où un affaissement de talus nécessite une intervention rapide. Cela se traduira du 5 septembre au 15 octobre par une nouvelle restriction de circulation entre Bruxelles-Midi et Luxembourg.

Trains supprimés (Bruxelles-Midi - Luxembourg) totalement du 5 septembre au 15 octobre 2016 : 6h09 et 14h09 au départ de Bruxelles-Midi et 8h48 et 17h46 au départ de Luxembourg.

Trains limités au parcours Bruxelles-Libramont (au lieu de Luxembourg) du 5 septembre au 15 octobre 2016 : le train de 18h09 au départ de Bruxelles-Midi. Celui de 7h44 vers Bruxelles-Midi démarrera à Libramont et non Luxembourg. Pour ces deux derniers trains, des correspondances à Libramont de/vers Arlon sont possibles en cinq minutes.