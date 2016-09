Soigner les détenus: Combien ça coûte?

Faits divers

Généralistes, dentistes, kinésithérapeutes, podologues, etc. Au total, ce sont pas moins de 500 prestataires de soins qui s’occupent des quelque 11.000 détenus que comptent les 35 établissements pénitentiaires du pays. En matériel et frais de personnel, le SPF Justice a dépensé l’an dernier pas moins de 26 millions d’euros pour soigner tous ces détenus.

Un coût énorme que l’administration en charge des prisons cherche évidemment à diminuer dans le cadre de la rationalisation en cours. Le projet consistant à transférer cette compétence au SPF Santé publique est d’ailleurs toujours à l’étude.

Un changement qu’attend vivement le docteur Gaëtan de Dorlodot, responsable du centre médical carcéral (CMC) de Saint-Gilles. "En dépendant directement du département de la Santé et non plus de celui de la Justice, nous aurons enfin du personnel médical compétent, bien plus qualifié", lance le directeur médical, ajoutant que cela permettra au personnel soignant des prisons d’assurer sa totale indépendance. "Le statut de chacun sera clair et on évitera ainsi des pressions pour diminuer les soins qui, je suis le premier à le reconnaître aussi, coûtent cher, très cher", affirme le docteur de Dorlodot, estimant que des alternatives devraient être mises en place pour réduire le recours des détenus aux prestataires de soins.

"Chaque jour, 10 % de la population carcérale, soit environ 1.100 détenus, se rend à une visite médicale en prison. Ces consultations quotidiennes constituent pour beaucoup de détenus une occasion de sortir de cellule, une sorte d’activité. Si on donnait du travail à ces personnes ou qu’on les occupait autrement, cela coûterait moins cher en frais médicaux", s’exclame Gaêtan de Dorlodot, pour qui les soins dentaires des detenus sont tout aussi problématiques.

"Sur 700 détenus à Saint-Gilles, 700 nécessitent des soins dentaires urgents. Dehors, ils doivent les payer. Une fois qu’ils arrivent en prison, on leur dit que tout est pris en charge. N’y-a-t-il pas moyen là aussi d’adopter une autre politique pour ces personnes le plus souvent dans la précarité ? Faut-il attendre qu’elles soient en prison pour leur fournir ces soins gratuits pour eux mais qui coûtent à la collectivité malgré tout ?", s’interroge celui qui estime qu’il y a également matière à revoir le système de prise en charge des malades mentaux que comptent les ailes psychiatriques des différentes prisons du pays.