Comme l’a dit le juge Pierre Hendrickx, hier à l’audience de la 70e chambre correctionnelle de Bruxelles, Erdal Kulak n’a eu "aucune chance". Coincé dans sa chambre, son appartement fermé à clé, alors que le feu faisait rage, il a sauté par la fenêtre. Déjà grièvement brûlé sur 40 % de son corps, il est tombé sur une voiture, s’est brisé la colonne vertébrale, les cervicales et subi des lésions internes graves. Il est décédé peu après à l’hôpital. Les faits datent du 25 mai 2016, dans un appartement de la rue du Pont de l’Avenue, à Bruxelles. À 8h01, ce matin-là, les secours sont appelés pour un grave incendie. Rapidement, les témoins aperçoivent un homme visiblement brûlé, accroché tant qu’il le peut au dehors. On lui tend une échelle mais elle est trop courte. Des voisins disposent un matelas pour amortir sa chute. Mais, dans l’incapacité de voir quoi que ce soit, ce quinquagénaire a fait une chute mortelle.

Très rapidement, les pompiers et l’expert incendie dépêché par le parquet s’aperçoivent que l’incendie est d’origine criminelle. Il y a eu plusieurs départs de feu. Et, de plus, la porte d’entrée était fermée à clé de l’extérieur. Quant à l’épouse de la victime, Aysel T., née en 1971, elle a disparu. Elle s’est rendue à l’aéroport de Zaventem avant de rebrousser chemin, revenir dans sa famille puis de se rendre d’elle-même à la police.

Hier, cette mère de famille a comparu libre à son procès où elle encourt une lourde peine. Née en Turquie et arrivée en Belgique à l’âge de 13 ans, où elle a connu un précédent mariage arrangé, elle n’était mariée à Erdal Kulak que depuis 2011. Affirmant que leur couple se portait mal. Dans l’après-midi, plusieurs membres de sa famille sont venus déposer à l’audience pour dire à quel point le couple battait de l’aile et l’homme était violent. "Il n’acceptait pas mes relations avec mes enfants. Il créait des disputes après avoir bu de l’alcool", a-t-elle observé. Une seule plainte avait été déposée par Aysel T., au début de leur relation. Un diagnostic de "dépression majeure" avait été donné par le psychiatre de la quadragénaire. Le soir des faits, le couple avait échangé plus d’une centaine de SMS de dispute. De rage, pendant que son mari dormait, elle a mis le feu. Hier, pour la première fois dans ce dossier, elle a reconnu avoir allumé plusieurs foyers. "Je n’en avais pas parlé avant car j’étais sous l’emprise de la colère et de la tristesse. Mon état psychologique du moment était dû à nos ruptures successives et à la disparition de nos projets communs."

Les juges l’ont ensuite asticotée sur la question de l’intention d’homicide. Aysel T. l’a affirmé : "Je ne pensais pas qu’il dormait. Je pensais qu’il allait réagir", lâche-t-elle en pleurs. "Je ne souhaitais pas sa mort !" Le juge Hendrickx reprend la parole. "Parce qu’il a des super-pouvoirs ? Comment aurait-il pu sauver sa vie ? La veille au soir, votre mari avait bu sept bières, on sait qu’il est sourd d’une oreille. Ce matin, il dormait. Il n’avait aucune chance !" La réponse de la dame : "Je n’avais pas pensé à tout ça. Je pensais qu’il aurait trouvé une issue…" Le procès se poursuit aujourd’hui.