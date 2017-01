Omar S., fils de diplomate et prédicateur, a étudié les sciences politiques. Pas le profil habituel des personnes jugées pour terrorisme. Hier, il comparaissait à Bruxelles pour participation à un groupe terroriste, en l’occurrence Jabhat al Nusra, ancien bras armé d’Al-Qaïda en Syrie, aujourd’hui en pleine recomposition. À l’origine, il devait être jugé pour un projet d’attentat aujourd’hui remisé aux oubliettes de l’Histoire.

Tout débute quelques jours après les attentats de Paris du 13 novembre. Omar S. est vu par "une source policière" dans le quartier Versailles à Laeken, en compagnie de quelques amis et de Belkacem Hadfi, grand frère de Bilal, le kamikaze du Stade de France.

Cette source évoque un projet d’attentat visant l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek et une soi-disant installation Sibelga située avenue de Versailles, à Laeken. Peu de temps après, Omar S. est vu avec son père en train de déménager de grosses caisses au domicile de Bilal Hadfi. Des armes ? C’est une des interrogations de la Sûreté de l’État.

Le signalement est pris très au sérieux par le parquet de Bruxelles, qui reste aux commandes au détriment du parquet fédéral et ouvre une instruction le 4 décembre 2015. D’autant qu’Omar S. a plusieurs proches partis en Syrie. Une enquête est menée mais ne donne rien. Personne n’est inculpé.

Au début du mois de mai 2016, Omar S. est arrêté dans sa voiture près de la gare du Nord pour un contrôle routier. Les policiers qui l’interpellent voient dans son véhicule des combinaisons "GDF-Suez". Un lien avec un possible attentat chez Sibelga ? Pour le parquet, c’est oui. Des perquisitions à son domicile permettent de retrouver des combinaisons blanches. Pour la juge d’instruction, ce sont des indices qui justifient un mandat d’arrêt.

En décembre dernier, Omar S. est libéré, jusqu’à sa comparution, hier. Et, surprise, le parquet fédéral a abandonné les charges concernant l’attentat. Il n’est plus que soupçonné de participation à une organisation terroriste, par le biais de quelques posts écrits et des vidéos diffusées sur une page privée sur Facebook, plutôt opposée à Daech. "Je suis partisan de tous les groupes anti-Bachar", a-t-il observé, pointant une "épuration raciale" en cours en Syrie. "Ma belle-famille est européenne, mes enfants sont européens, je suis né en Europe. Mais je ressens une haine ou une gène contre l’islam, le voile, la barbe. On est de plus en plus stigmatisés, on a de moins en moins de place en Occident. On nous fait une guerre psychologique", explique-t-il pour se justifier, en revendiquant le droit à la liberté d’opinion.

La procureure fédérale Kathleen Grosjean a reconnu que les explications d’Omar S. sur les combinaisons retrouvées dans sa voiture et chez lui étaient crédibles, et qu’il était opposé à Daech et ses crimes. "Les sites qu’il consulte, les photos qu’il met en ligne sont des éléments de radicalisation importants", explique-t-elle. Plus loin : "Voilà son djihad : il ne part pas au front mais le fait ici, en soutenant des personnes sur zone et en propageant les idées de Jabhat al Nusra."

Dans une longue plaidoirie, Me Olivier Martins, l’avocat d’Omar S., a demandé l’acquittement pur et simple. "Il est jugé pour un projet d’attentat et on me demande de me défendre pour des posts Facebook et des discussions Messenger ?", ironise-t-il, attaquant le peu de sérieux des "informations policières" qui ont justifié six mois de détention. Quant aux posts ? "Ce n’est pas parce qu’on ‘like’ qu’on est d’accord avec ce qui est écrit. Dans le dossier Jean-Louis Denis, la cour d’appel a fait la différence entre la liberté d’opinion et le fait de propager une idéologie !"

Le jugement sera prononcé le 9 mars.





Mariée avec un émir de Daech… pour rentrer

En parallèle du procès d’Omar S., la 70e chambre correctionnelle de Bruxelles a interrogé le prévenu sur ses amitiés, notamment avec une célèbre famille de djihadistes belges : les Chouhourou. Mohamed, le père, condamné à 10 ans de prison pour terrorisme l’été dernier, complètement fanatisé, a marié de force sa fille de 15 ans à un émir de Daech "afin de monter dans la hiérarchie", a noté la juge Cécile Noirhomme. "Elle s’est rendue compte que c’était sa meilleure chance de quitter la Syrie et de quitter la coupe de son père. Elle n’a eu d’autre choix que de se marier." Finalement, la jeune fille a pu quitter le pays avec sa mère.

Mais cette dernière a récidivé : Maria G., convertie d’origine italienne condamnée pour terrorisme, a voulu repartir en Syrie avec deux de ses filles, il y a plusieurs mois de cela. Pour ces faits, elle sera jugée lundi prochain devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, toujours pour participation à une organisation terroriste.