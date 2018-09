Meurtrier présumé de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, Nordahl Lelandais a été entendu vendredi matin par les juges d'instruction à Grenoble, relayait l'AFP de sources proches du dossier. Rien n'a filtré de l'échange. Jusqu'à présent, c'est la thèse accidentelle qui a toujours été avancée par le suspect, pour justifier la mort de la petite Maëlys, dans la nuit du 27 août 2017 et celle du caporal Arthur Noyer, en avril 2017.

Sven Lelandais, frère du tueur présumé, croit fermement à cette thèse du double accident. Nordahl, un tueur froid? "Ce n'est pas possible". "Nordahl, je ne le vois pas commettre l’irréparable volontairement. Je le sens incapable de faire du mal gratuitement. Ce n’est pas Nordahl. Il y a dû avoir un problème. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais Nordahl a pété un câble. À un moment, il y a le diable qui est passé. Quelque chose d’irrationnel s’est produit", confie-t-il dans une rare interview accordée au Parisien ce 23 septembre.

"Je n'imagine pas Nordahl pédophile"

Alors que Nordahl Lelandais devrait être entendu dans le dossier d'agression sexuelle sur une cousine de six ans, comme l'indique le Dauphiné Libéré, Sven Lelandais n'envisage pas la motivation sexuelle, pas une seule seconde. "Je n’imagine pas Nordahl pédophile ni homosexuel. En étant son frère, j’ai vu toutes ces petites copines venir à la maison. De vraies bimbos. Nordahl a de quoi plaire. Alors pourquoi imaginer faire un truc avec un enfant. Il faut être sale dans son esprit. Et je sais que Nordahl n’est pas comme ça", déclare-t-il au Parisien. Par contre, il affirme qu'il lui serait impossible de tourner le dos à Nordahl si la motivation pédophile était prouvée par les enquêteurs. "Après, si j’apprends un jour le contraire, ce n’est pas pour ça que je vais le traiter de monstre et lui tourner le dos. Parce qu’un frère, je n’en ai qu’un", poursuit-il.

Pourtant, le meurtrier présumé est également suspecté d'avoir abusé sa cousine lors d'une réunion familiale au domicile de ses parents à Domessin (Savoie). Celui-ci aurait eu lieu une semaine avant la soirée de mariage dont on connait l'issue dramatique, à la fin août 2017.

Selon l'AFP, l'analyse de ses téléphones portables a permis aux enquêteurs de retrouver des fichiers pédopornographiques, dont une vidéo montrant une petite fille, identifiée comme l'une de ses cousines, en train de subir des attouchements dans son sommeil. Mais lors de son interrogatoire, le 3 juillet dernier, le suspect a refusé de répondre aux questions des juges.

"J'ai le sentiment qu'il n'était pas seul"

Sven Lelandais évoque également la possibilité de complicité de Nordahl avec un autre individu, le soir de la mort de Maëlys. "J’ai le sentiment que Nordahl n’était pas tout seul. Je n’ai pas d’éléments concrets pour l’affirmer, mais c’est une conviction. Il y a des choses bizarres. Pourquoi par exemple personne n’a vu Maëlys monter dans la voiture sur le parking de la salle des fêtes ? Nordahl a peut-être subi des pressions pour ne pas parler. Il protège peut-être quelqu’un", a-t-il déclaré.

Le frère de Nordahl Lelandais affirme néanmoins avoir de la "peine" pour les victimes et comprendre "leur douleur". "En revanche, en ce qui concerne ma famille, on n’y est pour rien. Moi, avec tout ça, je n’arrive plus à trouver du travail dans la région", a-t-il conclu.