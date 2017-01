Le procès de Yannick Mbombo, dit T-Ken Mossa, s’est ouvert hier devant les assises de Bruxelles. L’affaire en elle-même n’est pas bien compliquée. Le 27 septembre 2014, ce jeune de 21 ans se présente dans un night-shop de la chaussée de Haecht à Haren, veut voler la caisse, tire sur le pompiste et fuit. La victime, Singh Toor, 23 ans, décédera peu après. Mbombo nie avoir voulu tuer mais reconnaît avoir tiré. Il s’est d’ailleurs rendu de lui-même.

L’enjeu est peut-être ailleurs, et c’est l’avocat général Thibaut de Sauvage qui en est à l’origine. La moitié de l’acte d’accusation, ce document écrit qui résume l’affaire, est consacré à des événements postérieurs aux faits. Et notamment aux écoutes téléphoniques menées sur le GSM de Mbombo, depuis sa cellule de prison.

L’accusation estime qu’il est le chef du Négatif clan, cette célèbre bande urbaine dont plusieurs membres ont été condamnés l’été dernier lors d’un procès retentissant. Hier, Yannick Mbombo a nié en force. "Je n’ai jamais fait partie du Négatif Clan. Je commets quelque chose de grave et, parce que j’ai des liens avec des gens du groupe, dont mon frère, et que je passe à la cour d’assises, on veut me payer le costume de chef. C’est grotesque", a-t-il lancé.

Ses avocats, Mes De Vlaemynck et El Abouti, ont longuement répondu à l’acte d’accusation, "choqués de retrouver dedans un dossier à l’instruction dans lequel notre client n’est pas inculpé. Il y a eu un jugement de 156 pages sur le Négatif Clan et M. Mbombo n’a même pas été poursuivi. Il faut être un peu cohérent", ont-ils lancé.