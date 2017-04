Abonnés Sarah Freres, M. Co. et A. F.

C’est une grande première depuis quelques années : le nombre de graffitis dévisageant les trains de la SNCB a baissé. Une nouvelle plutôt réjouissante, quand on sait que le nettoyage de ces tags se chiffre en millions. Quoique… En fait, en 2016, la SNCB a constaté moins de graffitis mais leur nettoyage a coûté plus cher. Explications.

En 2014, la SNCB dresse 2.175 constats officiels de graffitis sur son matériel roulant. En 2015, 1.832 et en 2016, 1.666. Coûts des opérations : 2.846.497 euros (en 2015) et 3.594.106 euros (en 2016). "Les constats de graffitis ont diminué de 10 %, mais comme on en a retiré plus, l’argent dépensé pour nettoyer les trains a augmenté", détaille Thierry Ney, porte-parole de la SNCB.

La hausse des montants s’explique par la modernisation du nettoyage. Avant, les agents qui enlevaient les tags étaient tributaires de la météo. Désormais, grâce à des installations protégées dans plusieurs ateliers du pays, il est possible de laver les trains de ces peintures parasites qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente. Et donc, d’en effacer plus. "Quand on constate un graffiti, on constate le nombre de m2, pas le nombre de tags. Le coût du nettoyage se calcule en pourcentage au m2", développe Thierry Ney.

Autre chiffre regrettable : 1.337.106 euros. C’est ce qu’ont coûté les 529 faits de dégradations recensés par la SNCB en 2016. L’année précédente, l’opérateur ferroviaire a dû débourser 1.136.313 euros pour 373 faits (jets de pierre, vols de marteaux, vitres cassées, trous de cigarettes dans les fauteuils, etc.). "On ne peut que déplorer ce genre de choses. En tout, 5 millions d’euros ont été jetés à la poubelle. C’est de l’argent que l’on ne peut pas mettre au service du client", se désole Thierry Ney, qui rappelle que "c’est de l’argent public et du matériel public".

