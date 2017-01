Taxquet et Castellino sont repartis soulagés !

La Cour s’était réunie hier après-midi pour délibérer sur l’irrecevabilité des poursuites en promettant une réponse ce mardi matin. Vers onze heures, Mme Annick Jackers, la présidente, accompagnée de ses juges, Mrs Depasse et Henrion, a lu l’arrêt de la Cour d’Assises déclarant les poursuites irrecevables, reprenant point par point les arguments développés lundi par la défense, dont le droit d’être jugé dans des délais raisonnables, délais dépassés dans cette affaire.

A l’époque, il n’était pas obligatoire d’être assisté d’un avocat dès la première audition mais les enquêteurs devaient rappeler au prévenu le droit de garder le silence. C’est pourquoi Castellino s’était auto-accusé ! Le droit d’interroger les témoins est bafoué : rappelons que c’est les affirmations du fameux témoin anonymes qui ont relancé une enquête qui stagnait. Rappelons aussi que certains témoins (37, d’après Me Wilmotte) ne pourront pas être interrogés pour la simple raison… qu’ils sont décédés !

Enfin Mme Jackers et ses conseillers sont arrivés à la conclusion que les droits de la défense sont irrémédiablement compromis et que les poursuites doivent être déclarées irrecevables ! Il a fallu de longues secondes, le temps que les intéressés réalisent leur bonheur ! Mimo a quitté très rapidement les lieux. Le sicilien n’est pas un grand bavard. Il s’est retiré dans un local inaccessible à la presse. A sa sortie, il s’est contenté de nous dire : « Tout va bien, je suis plus léger ! Maintenant, je vais rejoindre ma famille », avant de s’éloigner à grandes enjambées, fuyant les caméras ! Heureusement, son conseil, Me Wilmotte était plus disert : « C’est un énorme soulagement ! Voilà dix ans que je suis ce dossier qui a réclamé un important investissement en temps. C’est rassurant de voir que le Droit est toujours respecté dans notre pays. En tout cas, voilà un arrêt qui fera jurisprudence ! ».

Son confrère, Me Leloup abondait dans le même sens : « Moi aussi, je suis soulagé ! Voilà plus de 2 mois que nous nous rencontrons 2 à 3 fois par semaine. L’homme est attachant ». Richard Taxquet, très ému, nous a confié : « Je n’ai jamais cessé de clamer mon innocence ! Je suis apaisé, soulagé d’un énorme fardeau ! Mon programme : rentrer chez moi et pleurer, pleurer, pleurer… » avant de s’éloigner, les larmes aux yeux.

Le Ministère Public a 30 jours pour se pourvoir en cassation. Prudence !