Des offres mobiles toujours plus attractives, la standardisation du smartphone et un appétît gargantuesque pour les réseaux sociaux (notre peuple est l’un des plus accros à Facebook dans le monde, tant en termes de comptes actifs mensuellement que de temps passé sur le réseau) ont fait entrer, deux pieds joints, le Belge dans l’ère mobile. Du moins, pour ce qui est de son usage privé...

(...)