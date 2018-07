Le gendarme Bernard Sartillot, aujourd’hui à la retraite, se trouvait à moins de 4 mètres.



Le décès jeudi passé de Pierre Romeyer a rappelé que le grand chef de la cuisine belge fut par hasard, le 30 septembre 1982, le témoin oculaire d’un fait lié aux tueries du Brabant. Le premier avec mort d’homme : la fusillade qui a suivi à Hoeilaart le meurtre à Wavre du policier Claude Haulotte après le vol d’armes qui venait d’avoir lieu chez l’armurier Dekaise. L’article (DH du 15/7/2018) nous a conduit à recontacter hier le gendarme Sartillot qui, si Romeyer se trouvait à 150 m, se trouvait, lui, avec feu son collègue Roland Campine, à 3 à 4 mètres.



Bernard Sartillot a 78 ans. C’est à lui qu’on doit le fameux portrait-robot n°15, le plus saisissant de tous. Le dessin esquisse un chapeau. Sartillot précise : "Un chapeau du style british." Mais encore ? Peut-il préciser ? Nous trouver le même dans Google ? "Vous savez que cela fait 35 ans et que vous êtes le premier à me poser la question."



