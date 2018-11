Nous avons parlé à plusieurs reprises de Rodrigue Yameogo (La DH des 7 août, 5 octobre et 30 octobre 2018).

R. Yameogo, 39 ans, est ce Burkinabè qui, retenu trois mois au centre Caricole à Steenokkerzeel alors qu’il demandait l’asile à la Belgique et au moins la protection, disait craindre pour sa vie.

Rodrigue Yameogo semble avoir disparu. Ses proches à Bruxelles et au Burkina n’ont plus de nouvelles de lui depuis huit jours. Personne ne l’a revu. Il ne décroche plus son GSM. Rodrigue n’est venu reprendre ses affaires ni au centre Fedasil près d’Anvers ni là où, à Woluwe, il avait trouvé à se loger.

Ses derniers signes de vie remontent à la soirée du mardi 20 novembre. En fait, ce sont deux SMS, vers 21 heures, qui font vraiment craindre le pire.

Arrivé du Burkina Faso par un vol Brussels Airlines, Rodrigue Yameogo faisait escale à Bruxelles, le 12 juillet dernier, quand il aurait décidé d’interrompre son vol de retour vers Baltimore. Se disant menacé, il demandait l’asile à notre pays, qui le lui a refusé.

Ancien banquier dans son pays, Rodrigue Yameogo venait d’apporter un témoignage à un juge d’instruction à Ouagadougou impliquant le frère de l’ancien président Blaise Compaoré dans quatre assassinats, dont celui d’un journaliste connu au Burkina, Norbert Zongo.

Selon ses propres dires, Yameogo était chargé de payer les assassins. Chargé par qui ? Par François Compaoré. De ce témoignage pouvait dépendre l’extradition de ce dernier par la France vers le Burkina. La prochaine audience est prévue le 5 décembre à Paris et Yameogo, qui a maintenant disparu à Bruxelles, n’excluait pas d’y aller.

Rodrigue Yameogo est sorti du centre Caricole fin octobre. Nous l’avions rencontré. S’il ne nous avait pas paru particulièrement inquiet, il nous avait quand même confié qu’il n’aimerait pas se retrouver en face de certaines personnes. On l’avait encore menacé alors qu’il prenait l’avion à Ouagadougou. Les gens prétendaient connaître son adresse à Baltimore. Mais sa famille, disait-il, était en sécurité. Yameogo affirmait aussi que trois des six assassins du journaliste avaient déjà trouvé la mort.

Depuis huit jours, personne à Bruxelles n’a revu Rodrigue. L’inquiétude générale est partagée par les services sociaux de Fedasil qui ont reçu un appel inquiet de proches (en Afrique ?) visiblement eux aussi sans nouvelles. Le parquet, contacté, n’a pas répondu.

Ajoutons que Rodrigue avait plusieurs rendez-vous la semaine passée, notamment avec un médecin. Il ne s’est rendu à aucun. Problème de santé ? Ce rendez-vous avec le médecin était important pour lui.