Tentative d'enlèvement à Willebroek: "Il m'a dit de ne pas avoir peur, mais j'étais terrorisée"

Faits divers

La famille de Loreine est encore sous le choc après la tentative de kidnapping dont a été victime la jeune ado de 14 ans. Alors qu'elle revenait de l'école, celle-ci a été agressée par le chauffeur d'une camionnette sombre. Heureusement, elle a réussi à s'échapper et retrouver sa famille, saine et sauve. Quelques heures après le drame, elle livre son témoignage au journal Het Laatste Nieuws.

"Un homme a mis un sac sur ma tête", débute la jeune fille. "Il m'a traînée de force à l'arrière et m'a dit de ne pas avoir peur. Mais bien sûr que j'étais terrorisée. Il m'a dit qu'il ne m'arriverait rien et a démarré le véhicule. Soudain, on a ralenti et je suis parvenue à ouvrir la portière. J'ai vu que nous étions arrêtés à hauteur d'un pont, car il fallait laisser passer un bateau", poursuit-elle, précisant qu'elle a pu enlever le sac qu'elle avait sur la tête.

Un arrêt qui a profité à la jeune Loreine, qui s'est enfuie de la camionnette. Par miracle, son agresseur ne l'a pas suivie. Ses parents ont vu revenir leur fille avec des blessures au dos et aux jambes. Ils étaient évidemment inquiets de ne pas la voir revenir, mais imaginaient qu'elle était restée plus tard au collège pour un travail.

Malgré l'issue heureuse de cet incident, Loreine est toujours touchée mentalement. Elle explique que désormais, elle prendra un autre chemin, mais tient tout de même à continuer à se rendre à l'école. "Mais je ne veux pas revivre cette expérience", dit-elle clairement.





La police enquête sur une dizaine de pistes

La police et le parquet enquêtent actuellement sur une dizaine de pistes en lien avec la tentative d'enlèvement. Les images des caméras de surveillance sont visionnées avec attention. Une vigilance accrue est par ailleurs en vigueur dans les établissements scolaires. "L'enquête est toujours en cours. Nous travaillons actuellement sur une dizaine de pistes. Celles-ci doivent être vérifiées. Les images vidéos doivent quant à elles être entièrement visionnées", a indiqué le porte-parole du parquet. La police est présente, tant en uniforme qu'en civil, aux abords des écoles. Eddy Bevers, le bourgmestre de Willebroek (N-VA), a par ailleurs fait savoir que la nouvelle avait eu l'effet d'une bombe. "J'ai reçu des appels de parents inquiets mais également d'associations jusqu'à une heure trente cette nuit". Il a insisté sur le fait que l'enquête était traitée prioritairement.