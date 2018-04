À la requête du Parquet de Anvers, division Turnhout, la police nous demande de diffuser l'avis suivant : Le samedi 28 octobre 2017, peu après minuit, à Balen, une tentative de meurtre a été commise devant le bowling HELIOS situé Gerheide.

Durant la soirée du vendredi 27 octobre, 4 individus francophones jouaient au bowling depuis plusieurs heures. Ils étaient particulièrement bruyants et importunaient les clients. Lors du règlement de la note en fin de soirée, ils ont commencé à discuter du prix. Les jeunes sont devenus très agressifs verbalement et avaient une gestuelle provocatrice. Il ont fini par payer en lançant les billets à terre et ont quitté l'établissement.

A l'extérieur, ils sont montés à bord d'une VW Touareg munie de l'immatriculation française DM364GY. Seul un des individus est resté en dehors de la voiture et provoquait les employés en gardant une certaine distance. Puis, il est monté dans la voiture qui a fait demi-tour et le conducteur a foncé tous feux éteints sur un client sorti à l'extérieur. La voiture a ensuite fait une manoeuvre et s'est ruée vers un groupe de personnes, blessant une seconde victime.

Les auteurs sont deux jeunes hommes et deux jeunes femmes qui, durant la partie de bowling, se sont fait appeler DJODY, LUCY, MEG et GROS.

Le conducteur de la voiture est de type européen. Il a les cheveux foncés et porte une barbe et une moustache.

© DR



Le second auteur était un homme élancé et maigre avec les cheveux foncés et une petite barbe. Il portait une veste de training bleue avec l'écusson du club de football du Paris Saint-Germain.

© DR



La troisième suspecte est une jeune femme avec de longs cheveux raides et foncés et avec des mèches.

© DR



La quatrième est une jeune femme avec une chevelure luxuriante, longs, noirs et bouclés.