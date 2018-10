Tout ça pour une place de parking ! On savait que certains automobilistes étaient parfois capables d’en venir aux mains pour des histoires de circulation mais de là à en arriver à une tentative de meurtre, un pas a été franchi. Du moins dans un premier temps, le 7 juin 2014. Ce jour-là, la police est amenée à intervenir pour une bagarre survenue à cause d’une place de stationnement. Alors que Stephane, son frère, et des collègues réalisaient un déménagement le long du boulevard Louis Mettewie, Ismael vient se garer juste derrière le camion de déménagement.

Avec ses pneus, il écrase un des câbles utiles au lift, en marche. Les frères déménageurs s’énervent. Le ton monte rapidement. Ismael finit par s’en aller à bord de sa Mercedes Vito avant de faire son retour sur place une demi-heure plus tard. C’est alors que Stephane est blessé au cutter sur plusieurs parties du corps dont le cou. Il est transporté vers l’hôpital avec une plaie de neuf centimètres au niveau de la carotide.

Ismael est rapidement identifié grâce à la plaque d’immatriculation de la Mercedes Vito. Appelé à être auditionné au commissariat, il finira sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre.

Son avocat, Me Olivier Martins, exigera alors plusieurs expertises pour en arriver à une requalification en coups et blessures. Le pénaliste plaidera également la provocation dans le chef de la victime. Un argument retenu par le tribunal correctionnel qui vient de statuer dans cette affaire.

Finalement, Ismael s’en sort avec une simple déclaration de culpabilité.

Au-delà de la provocation, l’avocat Martins a également plaidé le dépassement du délai raisonnable dans cette affaire.

Reconnu coupable, Ismael ne s’est donc pas vu infliger de peine. Son cutter a par contre été confisqué.