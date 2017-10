Deux individus ont perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche à la suite d'un accident de la route à Zwijnaarde, près de Gand, a-t-on appris auprès des services de secours et de la police locale.

Une troisième personne a été emmenée grièvement blessée à l'hôpital. On ignore encore les circonstances précises de l'accident. On sait toutefois que le véhicule, immatriculé en France, se déplaçait sur l'autoroute entre Bruxelles et Gand et qu'il est entré en collision avec un îlot directionnel vers minuit.

Le parquet n'est pas descendu sur les lieux.